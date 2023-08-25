"Я не такой тяжелый, но у меня есть другое": Усик с юмором отреагировал на разницу в весе с Дюбуа

Украинский боксер оказался на 5 килограммов легче своего оппонента. Впрочем, Александр рассказал о своем главном преимуществе.

Уже завтра, 26 августа Александр Усик вернется на ринг. Украинец будет защищать чемпионский пояс WBA в бою против британца Даниэля Дюбуа.

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За день до встречи боксеры провели процедуру взвешивания. Она зафиксировала ощутимое преимущество Дюбуа в весе – 105,8 килограмма против 100,2 килограмма у Усика. Украинец смешно отреагировал на такую разницу.

Мне нравится быть во Вроцлаве, нравится этот город. Супертяжелый вес – мечта для всех, кто боксирует. Это королевский вес. Для меня разница в весе не имеет значения. Я боксер. Возможно, не такой тяжелый, как Даниэль, но у меня есть другое – сердце,

– заявил Александр.

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Бой между украинским и британцем пройдет 26 августа в польском Вроцлаве. Узнайте, где смотреть матч Усик – Дюбуа в Украине.

Украинец до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне, одержав 20 побед в 20 поединках. В свою очередь Даниэль провел аналогичное количество боев, но однажды уступил.