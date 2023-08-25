Вже завтра, 26 серпня, Олександр Усик повернеться на ринг. Українець захищатиме чемпіонський пояс WBA у бою проти британця Даніеля Дюбуа.

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За день до зустрічі боксери провели процедуру зважування. Вона зафіксувала відчутну переваогу Дюбуа у вазі – 105,8 кілограма проти 100,2 кілограма у Усика. Українець кумедно відреагував на таку різницю.

Мені подобається бути у Вроцлаві, подобається це місто. Надважка вага – мрія для всіх, хто боксує. Це королівська вага. Для мене різниця у вазі не має значення. Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але маю інше – серце,

– заявив Олександр.

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Бій між українцем та британцем пройде 26 серпня у польському Вроцлаві. Дізнайтесь, де дивитись поєдинок Усик – Дюбуа в України.

Українець досі залишається непереможним на професійному рівні, здобувши 20 перемог у 20-ти поєдинках. У свою чергу Даніель провів аналогічну кількість боїв, але одного разу поступився.