"Фьюри забавный, но мы должны драться": Усик все еще надеется на бой за абсолют

Украинский боксер еще верит, что сможет выйти в ринг против "Цыганского короля". Именно ему принадлежит чемпионский пояс WBC, которого не хватает Александру.

Всего два дня осталось до боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Украинец будет защищать чемпионский пояс WBA во встрече с британцем.

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Тем не менее, бой против Дюбуа не являлся главной целью Усика после победы над Джошуа. Команда Александра работала над организацией встречи с Тайсоном Фьюри.

Именно "цыганскому королю" принадлежит пояс WBC. Если Усик его получит, то станет абсолютным чемпионом. Впрочем, бой сорвался из-за нежелания Тайсона выходить в ринг. Тем не менее, Александр мечтает именно о поединке с Фьюри.

Фьюри забавный, но я о нем вообще не думаю. Мне только предстоит встретиться с ним на ринге. Потому он мне нужен. Пояс WBC – это дополнительная мотивация, но нам просто нужно подраться. Болельщики и люди будут говорить о нашем поединке 20, 30, 40 лет. Поэтому мы должны сражаться,

– заявил Усик.

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Отметим, что Тайсон Фьюри выиграл 33 из 34 своих боев, еще один был сведен к ничьей. В последний раз британец выходил на ринг в декабре прошлого года, без проблем одолев соотечественника Дерека Чисору.

Напомним, что Александр не проиграл ни одного из своих 20 боев на профессиональном уровне. В свою очередь у Дюбуа столько же встреч, но при одном поражении.