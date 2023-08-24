Всего два дня осталось до боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Украинец будет защищать чемпионский пояс WBA во встрече с британцем.

Следите с нами Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

Тем не менее, бой против Дюбуа не являлся главной целью Усика после победы над Джошуа. Команда Александра работала над организацией встречи с Тайсоном Фьюри.

Именно "цыганскому королю" принадлежит пояс WBC. Если Усик его получит, то станет абсолютным чемпионом. Впрочем, бой сорвался из-за нежелания Тайсона выходить в ринг. Тем не менее, Александр мечтает именно о поединке с Фьюри.

Фьюри забавный, но я о нем вообще не думаю. Мне только предстоит встретиться с ним на ринге. Потому он мне нужен. Пояс WBC – это дополнительная мотивация, но нам просто нужно подраться. Болельщики и люди будут говорить о нашем поединке 20, 30, 40 лет. Поэтому мы должны сражаться,

– заявил Усик.

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Отметим, что Тайсон Фьюри выиграл 33 из 34 своих боев, еще один был сведен к ничьей. В последний раз британец выходил на ринг в декабре прошлого года, без проблем одолев соотечественника Дерека Чисору.

Напомним, что Александр не проиграл ни одного из своих 20 боев на профессиональном уровне. В свою очередь у Дюбуа столько же встреч, но при одном поражении.