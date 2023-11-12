Усик даст Фьюри хороший бой: Валлин оценил шансы украинца стать абсолютным чемпионом в хевивейте

Отто Валлин считает, что "Цыганский король" победит Александра Усика. В то же время, опытный швед уверен, что украинец покажет достойный бокс.

Любители профессионального бокса уже заждались поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Именно "Цыганского короля" большинство мировых экспертов считают фаворитом. В их числе и шведский боксер Отто Валлин.

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Валлин: Фьюри – фаворит

По мнению Валлина, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF даст хороший отпор обладателю титула WBC. Однако именно британец владеет лучшими шансами стать единственным собственником всех престижных титулов в хевивейте.

"Для меня Фьюри будет фаворитом, но в бою с Нганну он не выглядел великолепно. Я думаю, что с Усиком Тайсон все равно остается фаворитом, но Александр даст ему очень хороший бой.

Фьюри – чемпион, я уверен, что он помнит об этом. Но Фьюри нужно оставаться в зале и относиться к делу серьезно, потому что в противном случае, если он будет заниматься многими другими вещами, это скажется на нем", – сказал Валлин.

В конце октября состоялось боксерское шоу между Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Неоднозначную победу одержал "Цыганский король", побывавший в нокдауне.