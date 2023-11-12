Любителі професіонального боксу вже зачекалися на поєдинок за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Саме "Циганського короля" більшість світових експертів вважають фаворитом. Серед них і шведський боксер Отто Валлін.

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Валлін: Ф’юрі – фаворит

На думку Валліна, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF дасть гарну відсіч володарю титулу WBC. Однак саме британець володіє кращими шансами стати єдиним власником усіх престижних титулів у хевівейті.

"Для мене Ф’юрі буде фаворитом, але в бою з Нганну він не мав чудовий вигляд. Я думаю, що з Усиком Тайсон все одно залишається фаворитом, але Олександр дасть йому дуже гарний бій.

Ф’юрі – чемпіон, я впевнений, що він про це пам’ятає. Але Ф'юрі потрібно залишатися в залі та ставитися до справи серйозно, тому що в іншому випадку, якщо він займатиметься багатьма іншими речами, це позначиться на ньому", – сказав Валлін.

Наприкінці жовтня відбулося боксерське шоу між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. Неоднозначну перемогу здобув "Циганський король", який побував у нокдауні.

Важливо. Через неоднозначний бій у виконанні Тайсона Ф'юрі зірвалося оголошення офіційної дати битви за абсолютного чемпіона проти Олександра Усика. Очікувалося, що вона відбудеться 23 грудня, проте, за останньою інформацією, усе йде до того, що спортсмени вийдуть у ринг у лютому 2024 року.