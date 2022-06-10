"Все силы направлены на помощь Украине": Свитолина рассказала, планирует ли вернуться на корт

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала второй посольством UNITED24. Она рассказала о своей миссии.

Свитолина: Это одна из самых больших целей для меня

Теннисистка отметила, что пока не собирается возвращаться на корт. Пока все ее силы направлены на помощь Украине.

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Сейчас все мои силы направлены на благотворительный фонд и на то, как я могу помочь Украине. Снова взять ракетку в руки мне не хочется. Как только началась война, для меня было очень тяжело выходить на корт и выступать, когда я видела, через что проходят все украинцы и те люди, которые защищают нашу страну,

– сказала Элина.

Свитолина рассказала, что сейчас у нее большая мотивация помогать и пытаться что-то сделать для Украины. Также она поделилась своими новыми обязанностями.

"Благодаря платформе UNITED24 мы будем пытаться собирать средства, чтобы помогать Украине. Это самая большая задача для нас с Андреем Шевченко на это время, делать все возможное, чтобы мир не забывал о войне, чтобы было больше внимания к Украине, чтобы люди не забывали о нас и понимали, что нам как никогда нужна помощь.

Для сбора средств у нас запланировано 5-6 мер до конца года. Это благотворительные матчи, аукционы, разные встречи со спонсорами. Такими мероприятиями, как, например, проводил Андрей Шевченко, мы напоминаем, что у нас все же идет война, мы находимся в таком состоянии, когда нам нужна помощь", – отметила теннисистка.

"Для меня лично важны такие направления, как медицина и помощь детям"

По словам спортсменки, такими мерами пытаются показать, что происходит в Украине, и как люди могут помочь нашему народу." После того, как будут собраны средства, мы будем смотреть, какое из направлений UNITED24 будет самым горячим в то время. Все будет зависеть от того, в каком состоянии сейчас будет Украина и что будет самое нужное. Мы будем на это ориентироваться, чтобы приобрести именно то, что необходимо сейчас.

Если бы я могла выбирать, то для меня лично важны такие направления, как медицина и помощь детям.

Это одна из самых больших целей для меня. Но я понимаю, что Украине нужно помогать по всем направлениям. Когда мы победим, то очень важна помощь по восстановлению инфраструктуры.

К этому времени я буду больше фокусироваться на медицине, хотя хочется помочь по всем направлениям, по которым работает UNITED24", – рассказала Свитолина.

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