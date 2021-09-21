Ушла легенда: Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьеры
21 сентября 2021 , 08:54Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Toni Gonzaga Studio
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO), обсуждая свое будущее баллотирование на пост президента Филиппин, заявил, что его 26-летняя боксерская карьера закончена.
42-летний спортсмен рассказал, что в течение длительного времени продолжал боксировать, поскольку по-настоящему увлечен этим видом спорта.
К слову Боксер Мэнни Пакьяо баллотируется в президенты Филиппин
После завершения карьеры Пакьяо планирует поддерживать других боксеров с Филиппин.
"Моя карьера уже завершена. Я принял это решение, поскольку уже давно занимаюсь боксом и моя семья говорит, что достаточно", – сказал Пакьяо.Отметим, что Пакьяо уже давно занимается политической деятельностью. Еще в 2010 году он был избран в Конгресс. А в 2016 году он стал сенатором.
Что известно о карьере Пакьяо
- Свой последний бой на профессиональном ринге Пакьяо провел в ночь на 22 августа – он уступил чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу решением судей.
- Стоит отметить, что Мэнни Пакьяо – 42 года. Первый бой на профессиональном ринге он провел еще 22 января 1995 года. За свою профессиональную карьеру он был чемпионом мира в восьми весовых категориях – от самой легкой (до 50,8 кг) до первой средней (69,9 кг).