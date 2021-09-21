Ушла легенда: Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO), обсуждая свое будущее баллотирование на пост президента Филиппин, заявил, что его 26-летняя боксерская карьера закончена.

42-летний спортсмен рассказал, что в течение длительного времени продолжал боксировать, поскольку по-настоящему увлечен этим видом спорта.

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После завершения карьеры Пакьяо планирует поддерживать других боксеров с Филиппин.

"Моя карьера уже завершена. Я принял это решение, поскольку уже давно занимаюсь боксом и моя семья говорит, что достаточно", – сказал Пакьяо.

Отметим, что Пакьяо уже давно занимается политической деятельностью. Еще в 2010 году он был избран в Конгресс. А в 2016 году он стал сенатором.

Что известно о карьере Пакьяо