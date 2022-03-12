Усик обратился к россиянам, которые цинично лгут о "спецоперации" в Украине

Александр Усик обратился к россиянам на 17-й день войны в Украине. Боксер ответил народу страны-агрессора, которые цинично врут, прикрываясь "мирной спецоперацией".

Усик: Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками

Чемпион мира по боксу Александр Усик взял в руки оружие, хотя должен был бы готовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Украинский боксер пошел защищать страну от российской орды.

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На своей странице в инстаграмме спортсмен изложил обращение к россиянам, которые продолжают говорить о какой-то "спецоперации", которая освободит украинский народ от фашистов и нацистов.

Усик отметил, что идет 17-й день войны, в которой Россия ровняет украинские города с землей.

Обратился Александр также и к землякам, мужественно защищающим родные дома от захватчиков. Усик призвал всех молиться о нашей армии, о своем будущем и стране.

Мы построим нашу Украину! Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой, цветущей мамочки! Дорогие друзья! Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который стал на защиту своей страны – спасибо!

– сказал боксер.

Смотрите обращение Усика

Полный текст обращения с инстаграмма Усика

За 17 дней войны Россия уничтожает наши города. Равняет их с землей под предлогом борьбы с фашизмом. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Разрушая наши больницы, школы и целые города!

При этом цинично лжете и продолжаете верить, что это какая-то спецоперация и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам.

Большой разрыв уже идет. Наши 2 – 3 поколения минимум уже взбешены на вас за ваши действия. Вы знаете, люди, Господь сопротивляется гордым людям и он содействует тем, кто любит, кто дарит любовь!

И он противится тем, кто принуждает любить. Мы на своей земле! На своей православной украинской земле! Мы построим нашу Украину! Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой, цветущей мамочки!

Дорогие друзья! Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который встал на защиту своей страны – спасибо! Пожалуста! Молитесь Господу Богу о своей стране и душах. Сейчас начался "Великий Пост". Я понимаю, что сложно держать пост или в принципе его невозможно в настоящее время соблюдать. Но молитесь, пожалуйста, перед каждым выходом из дома!

Военным нашим, ВСУ, терробороне и всем ребятам, которые защищают нашу страну! Ребята! Если кто-то из вас прибегает к Всевышнему, Господу нашему Иисусу Христу в жизни, пожалуйста, обращайтесь к нему и он нам обязательно поможет!

Потому что он видит, он видит происходящее и он нас обязательно защитит! Потому что мы молимся и все будет. Слава Богу! Ребята! Слава Богу за Украину! Всем добра!