Усик: Ви боретесь з нашими жінками, дітьми та старими людьми

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик взяв до рук зброю, хоча повинен був би готуватись до реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер пішов боронити країну від російської орди.

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На своїй сторінці в інстаграмі спортсмен виклав звернення до росіян, які продовжують говорити про якусь "спецоперацію", яка визволить український народ від фашистів та нацистів.

Усик зазначив, що йде 17-й день війни, у якій Росія рівняє українські міста з землею.

Звернувся Олександр також і до земляків, які мужньо захищають рідні домівки від загарбників. Усик закликав усіх молитись за нашу армію, за своє майбутнє та країну.

Ми відбудуємо нашу Україну! Ми вкладемо всі засоби, які ми маємо, для відновлення нашої красивої, квітучої матусі! Любі друзі! Ще раз хочу сказати кожному українцю, який став на захист своєї країни – дякую!,

– сказав боксер.

Дивіться звернення Усика

Повний текст звернення з інстаграму Усика

За 17 днів війни Росія знищує наші міста. Рівняє їх із землею під приводом боротьби з фашизмом. Ви боретесь з нашими жінками, дітьми та старими людьми. Руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста!

При цьому цинічно брешете і продовжуєте вірити, що це якась спецоперація і те, що ваші стрілки стріляють по військових базах.

Великий розрив уже йде. Наші 2-3 покоління мінімум вже розлючені на вас за ваші дії. Ви знаєте, люди, Господь чинить опір гордим людям і він сприяє тим, хто любить, хто дарує любов!

І він противиться тим, хто змушує кохати. Ми на своїй землі! На своїй православній українській землі! Ми відбудуємо нашу Україну! Ми вкладемо всі засоби, які ми маємо, для відновлення нашої красивої, квітучої матусі!

Любі друзі! Ще раз хочу сказати кожному українцю, який став на захист своєї країни – дякую! Будь ласка! Моліться Господу Богу за свою країну та свої душі. Наразі розпочався "Великий Піст". Я розумію, що складно тримати пост або в принципі його неможливо на даний час дотримуватися. Але, моліться, будь ласка, перед кожним виходом із дому!

Військовим нашим, ЗСУ, теробороні та всім тим хлопцям, які захищають нашу країну! Хлопці! Якщо хтось із вас вдається до Всевишнього, Господа нашого Ісуса Христа в житті, будь ласка, звертайтеся до нього і він нам обов'язково допоможе!

Тому що він бачить, він бачить те, що відбувається, і він нас обов'язково захистить! Тому що ми молимося, і все буде. Слава Богу! Хлопці! Слава Богу за Україну! Усім добра!