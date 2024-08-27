Среди других свои первые матчи сыграли Леся Цуренко и Юлия Стародубцева, для которой этот американский "мэйджор" стал первым в карьере. К сожалению, обе наши спортсменки в довольно конкурентных поединках потерпели поражения, пишет 24 Канал.

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Пейтон Стернс – Леся Цуренко 2:0 (6:1, 7:5)

Старт матча выдался очень сложным для пятой ракетки Украины. Она смогла взять только один гейм в первом сете, хотя почти в каждом была борьба и Леся имела шанс на победу.

Вторую же партию Цуренко начала гораздо увереннее. Она выиграла первые два гейма, однако, к сожалению, не смогла развить свой успех.

Американка выдала серию из трех подряд выигранных геймов, на что уже своим брейком ответила украинка. При счете 5:4 в пользу Леси дважды было 40:40, однако до сетболов дело так и не дошло, а концовка осталась за Стернс.

Смотрите видеообзор матча Стернс – Цуренко

Виктория Азаренко – Юлия Стародубцева 2:1 (3:6, 6:1, 6:1)

Невероятный дебют на US Open едва не удался 24-летней уроженке Каховки. Она встречалась с "нейтральной" бывшей первой ракеткой мира и шокировала всех зрителей в начале поединка. Украинка взяла стартовые четыре гейма матча и смогла удержать преимущество, сенсационно выиграв первый сет.

К сожалению, в дальнейшем реального шанса зацепиться за победу Стародубцева не имела. Она во второй и третьей партии брала первый гейм на своей подаче, но все остальные оставались за соперницей, поэтому, несмотря на яркий старт, Юлия также покинула турнир.

Азаренко – Стародубцева: смотрите видеообзор матча

Отметим, что во второй круг одиночного разряда US Open из украинок пробились Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Единственной, кто еще не сыграл стартовый поединок остается Екатерина Байндль. Она 27 августа будет противостоять итальянке Элизабетте Коччаретто.