Во время US Open-2022 была собрана космическая сумма в помощь Украине

Определились все победители Открытого чемпионата США-2022. Организаторы теннисного турнира раскрыли, сколько денег удалось собрать для Украины во время соревнований.

Солидарны с Украиной

С 29 августа по 11 сентября лучшие теннисисты мира соревновались за звание чемпиона или чемпионки US Open-2022. Вместе с тем у престижного турнира была благотворительная цель – собрать средства для Украины.

К теме Стал самой молодой первой ракеткой мира: Карлос Алькарас – чемпион US Open-2022

Еще накануне старта соревнований 24 августа в Нью-Йорке состоялось благотворительное мероприятие, в котором приняли участие топовые теннисисты планеты – Рафаэль Надаль, Ига Швентек, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас и другие. Также участниками были украинские теннисисты.

В течение этого события удалось собрать 1,2 миллиона долларов. Организаторы открытого чемпионата США обнародовали итоговые цифры сбора. За эти три соревновательные недели удалось собрать кругленькую сумму в размере 2 миллионов долларов.

Все средства будут перечислены на Фонд помощи Украине в кризисных ситуациях Global Giving

Прессслужба US Open призвала в дальнейшем помогать финансово Украине, ежедневно страдающей от вражеских снарядов оккупанты.

Организаторы подчеркнули, что свои пожертвования можно делать дальше на сайте tennisplaysforpeace.com.

Глава управления и президент USTA Майк Макналти заявил, что болельщики, организаторы US Open и партнеры турнира солидарны с Украиной в столь сложный момент истории нашей страны.

Победители US Open-2022