Защитник Уругвая после вылета ударил директор ФИФА и угрожал арбитру

Уругвай со скандалом вылетел из группового этапа чемпионата мира-2022. После этого отдельные игроки рискуют получить длительную дисквалификацию.

В частности, говорится о защитнике Уругвая и мадридском Атлетико Хосе Хименесе. В финале матча против Ганы он изрядно разошелся.

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Скандал после матча Уругвай – Гана

В решающем матче группового этапа Уругвай одолел Гану со счетом 2:0. Впрочем, из-за сенсационной победы Южной Кореи против Португалии латиноамериканцы остались за бортом плей-офф.

Чтобы пробиться в следующий раунд, Уругваю не хватило 1 гола. Но он мог быть в самой концовке матча. Игроки выпрашивали у арбитра Даниэля Зиберта пенальти, но тот промолчал.

Впоследствии уругвайцы просили, чтобы рефери просмотрел повтор с помощью системы VAR, но даже здесь он не послушал. Когда игроки налетели на арбитра, Хосе Хименес локтем ударил президента ФИФА Колина Смита.

Хосе Хименес ударил президента ФИФА / скриншот

Но этим все не закончилось. Хосе Хименес в конце матча еще и обругал Даниэля Зиберта. "Сучие дети, сборище воров", – не удержался защитник.

История противостояния Гана – Уругвай