В частности, говорится о защитнике Уругвая и мадридском Атлетико Хосе Хименесе. В финале матча против Ганы он изрядно разошелся.
К слову Гана отдала Уругваю долг 12-летней давности: латиноамериканцы побеждают, но не выходят дальше
Скандал после матча Уругвай – Гана
В решающем матче группового этапа Уругвай одолел Гану со счетом 2:0. Впрочем, из-за сенсационной победы Южной Кореи против Португалии латиноамериканцы остались за бортом плей-офф.
Чтобы пробиться в следующий раунд, Уругваю не хватило 1 гола. Но он мог быть в самой концовке матча. Игроки выпрашивали у арбитра Даниэля Зиберта пенальти, но тот промолчал.
Впоследствии уругвайцы просили, чтобы рефери просмотрел повтор с помощью системы VAR, но даже здесь он не послушал. Когда игроки налетели на арбитра, Хосе Хименес локтем ударил президента ФИФА Колина Смита.
Хосе Хименес ударил президента ФИФА / скриншот
Но этим все не закончилось. Хосе Хименес в конце матча еще и обругал Даниэля Зиберта. "Сучие дети, сборище воров", – не удержался защитник.
История противостояния Гана – Уругвай
- Очень интересно, что матч между этими командами уже не в первый раз заканчивается скандалом. Африканцы держали зуб на латиноамериканцев еще с чемпионата мира-2010 в ЮАР.
- Тогда команды встретились в четвертьфинале мундиаля. Основное время истекло со счетом 1:1, а скандал начался уже в овертаймах.
- На 120-й минуте игры Луи Суарес рукой выбил мяч из собственных ворот. Он получил красную карточку, а Асамоа Гьян не реализовал пенальти. В итоге по серии 11-метровых в полуфинал прошел Уругвай.
- Так что фанаты Ганы считают, что именно карма отомстила Уругваю. Правда, и сама Гана в плей-офф не вышла. Первые два места в группе разделили Португалия и Южная Корея.