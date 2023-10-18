Звездные слезы: Неймар получил ужасную травму в матче за Бразилию – видео момента

Сборная Бразилии провела выездную игру против Уругвая в рамках квалификации чемпионата мира-2026. "Пентакампеоны" потерпели неожиданное поражение.

В конце первого тайма произошло сразу два негативных события для бразильской сборной. Сначала форвард Уругвая Дарвин Нуньес открыл счет в матче, а уже в компенсированное к тайму время травмировался один из лидеров гостей Неймар, пишет 24 Канал.

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Новая травма Неймара за последние месяцы

31-летний левый вингер Аль-Хиляль повредил левую ногу в борьбе с Николасом Де Ла Крузом. Неймар скорчившись от боли упал на газон. Футболист просто не удержал слез от боли. Прибежавшие к пострадавшей звезде медики сборной показали жестом в сторону скамейки запасных Бразилии, что Неймар не сможет продолжить игру.

Футболист покинул пределы поля только на носилках.

Видео, как Неймар получил травму

Вместо травмированного Неймара на поле появился нападающий Ришарлисон.

Уже без звездного футболиста Бразилия пропустила вторично. Превосходство хозяев удвоил Де Ла Круз, который как раз и "сломал" Неймара. Этот игрок стал одним из героев в составе Уругвая.

Поединок окончился победой уругвайцев 2:0.

После матча в инфопространстве появилось видео момента, когда Неймар покидал территорию стадиона. Делал он это с помощью костылей, а на его левой ноге был одет большой ортез.

– это медицинское устройство, которое используется для стабилизации и недвижимости пораженных участков тела, связи во время травм, восстановления после повреждения и послеоперационный период.

При этом Неймар не отказал юному болельщику сборной Бразилии в фото и улыбался. Футболист опрокинулся несколькими словами с ребенком и направился из подтрибунного помещения. Звездный вингер очень медленно передвигался на костылях и не дал никаких комментариев прессе, которая была в помещении.

Неймару надели ортез: смотрите видео

Отметим, что бразильца начали преследовать травмы. Всего месяц назад 31-летний игрок был в лазарете Аль-Хиляль. Звезда саудовского клуба испытывал дискомфорт в мышцах.

Напомним, что в середине августа 2023 года Неймар перешел из французского ПСЖ в Аль-Хиляль и недавно стал отцом.

Футболист группы атаки подписал контракт до конца июня 2025 года. Однако у опции соглашения еще есть возможность продолжения сотрудничества еще на сезон.

В текущем сезоне-2023/2024 бразилец провел 5 матчей, в которых забил гол и отдал 3 ассиста.

Сборная Бразилии после 4 туров квалификации идет на третьем месте, набрав 7 баллов. Столько же очков у третьего Уругвая и четвертой Венесуэлы. Следующие поединки "пентакампеоны" проведут уже в ноябре.