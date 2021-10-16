В частности Красюк прокомментировал информацию о том, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) имеет 30 дней, чтобы договорится об объединительном поединке с Усиком.

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Бой Фьюри – Усик? И все возможно на уровне теорий. На уровне практики... У нас есть контракт, у нас есть данное слово, во-вторых, это слово закреплено на бумаге. То есть, у нас есть обязательство перед Джошуа согласиться на реванш, если он этого хочет. Свое слово, особенно, что касается реванша, мы держим. Мне вспоминаются некоторые случаи, когда боксеры не давали реванш, несмотря на то, что он был прописан в контракте. Я о Фьюри – Владимир Кличко. Мы к такому дела не имеем,

– сказал Красюк.

"Не надо забывать о санкционных организациях. WBC – Диллиан Уайт, который уже 2,5 года качает лестницу: "Дайте мне бой за полноценный титул". IBF – еще не назначила, был Пулев, вскоре прилетит новый претендент. WBA – у нас уже есть Хелениус, его менеджер мне писал: "Мы готовы драться". WBO – Джо Джойс. Уже есть 4 человека в очереди. Сейчас мы идем по плану, который наметили раньше и будем балансировать, исходя из обстоятельств", – сказал Красюк.

Что известно об Усике и Фьюри