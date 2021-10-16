Зокрема Красюк прокоментував інформацію про те, що володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) має 30 днів, щоб домовиться про об'єднувальний поєдинок з Усиком.

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Бій Ф'юрі – Усик? І все можливо на рівні теорій. На рівні практики... У нас є контракт, у нас є дане слово, по-друге, це слово закріплено на папері. Тобто, у нас є зобов'язання перед Джошуа погодитися на реванш, якщо він цього хоче. Своє слово, особливо, що стосується реваншу, ми тримаємо. Мені пригадуються деякі випадки, коли боксери не давали реванш, незважаючи на те, що він був прописаний в контракті. Я про Ф'юрі - Володимир Кличко. Ми до такого діла не маємо,

– сказав Красюк.

"Не треба забувати про санкційні організації. WBC – Ділліан Вайт, який вже 2,5 роки качає сходи: "Дайте мені бій за повноцінний титул". IBF – ще не призначила, був Пулєв, незабаром прилетить новий претендент. WBA – у нас вже є Хеленіус, його менеджер мені писав: "Ми готові битися". WBO – Джо Джойс. Вже є 4 людини в черзі. Зараз ми йдемо за планом, який намітили раніше і будемо балансувати, виходячи з обставин", – сказав Красюк.

Що відомо про Усика та Ф'юрі