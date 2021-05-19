Ураган выступит в Лиге чемпионов

В серии до трех побед Ураган выиграл первые два матча на выезде. В первой игре иванофранковцы выиграли 3:0, а во второй – 3:2.

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После этого серия продолжилась на арене Урагана. Третий матч в серии выиграл Продексим. Команда одержала победу в дополнительное время – 2: 4.

18 мая Ураган выиграл третий матч со счетом 5:2 и одержал победу в серии.

Ивано-Франковская команда завоевала второй титул в истории. Ранее Ураган становился чемпионом в сезоне 2010/11. Предыдущие 4 года чемпионат выигрывал именно Продексим.

Ураган выступит в Лиге чемпионов 2021/22. Лучшим бомбардиром Экстра-лиги стал универсал иванофранковцев Даниил Абакшин.