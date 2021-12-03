Ураган и Тесла потерпели разгромные поражения в еврокубках

В четверг, 2 декабря, футзальный клуб из Ивано-Франковска уступил Бенфике в элит-раунде Лиги чемпионов. Харьковская Тесла тоже проиграла португальской команде в матче Кубка европейских чемпионов.

Бенфика – Ураган 4:0

Голы: Чишкала, 5, Жезус, 6, 7, 32

Обе команды победили в предыдущих матчах, поэтому успех игры делал шансы на выход из группы. Титулованная Бенфика самый серьезный соперник украинцев в Лиге чемпионов.

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Португальская команда с самого начала игры прочно захватила инициативу, уже на 5-й минуте "орлам" удалось забить гол в ворота соперников. Пауза между голами была меньше минуты. Украинцы не успели прийти в себя, как еще один мяч залетел в их ворота.

В сумме украинская команда пропустила 4 гола, забить Урагану в ворота соперников не удалось. Игрок Бенфики Жезуш оформил хет-трик.

После двух туров Ураган оказался на второй строчке турнирной таблицы с тремя баллами, отставая от Бенфики, которая имеет максимальный результат – 6 очков.

Теперь все в группе зависит от португальцев. Если они победят 11 декабря Леванте, то гарантированно занимают первое место. Но если потерпят поражение, а Ураган выиграет у венгерского клуба, у трех команд будет по шесть очков и нужно будет считать разницу забитых и пропущенных.

Бенфика – Тесла 4:0

Голы: Алвеш, 9, Сантуш, 10, Ленинья, 12, Катарина, 39.

Неудачным оказался поединок и для харьковской команды Тесла. Они уступили в первом матче Кубка европейских чемпионов по футзалу среди женщин. Украинки уступили португальской Бенфике со счетом 0:4.

Три гола отправились в ворота Теслы еще в первом же тайме. Затем гол украинок не был засчитан. В конце второго тайма голкипер португальской команды забила еще один мяч в пустые ворота харьковчанок.

Сначала в турнире планировалось участие 6 команд, однако в последний момент клуб Осиек из Хорватии снялся с соревнований из-за вспышки коронавируса в команде. Поэтому 5 команд разделены на 2 группы, и в финал из каждой выйдет только победитель.

В следующем поединке, 3-го декабря, украинки встретятся с итальянской командой Пескара.