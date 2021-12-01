Леванте – Ураган 3:5
Голы: Тольра, 11, 23, Да Силва, 30 – Коваль, 13, 36, Абакшин, 16, 37, Фаренюк, 38
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Ураган обыграл Леванте благодаря трем голам в конце встречи. Украинцы пропустили на старте матча после ошибки у собственных ворот. Но Коваль и Абакшин вывели Ураган вперед к перерыву.
После перерыва испанцы возобновили паритет благодаря красивому удару издалека. Впоследствии Леванте во второй раз в матче вышел вперед, но через 6 минут Коваль ударом в падении сравнял счет.
Команде Максима Павленко удалось вырвать победу. Сперва на 37-й минуте отличился Абакшин. Чтобы спастись, испанцы пошли ва-банк, перейдя на игру с пятым полевым.
Ураган быстро этим воспользовался: Фаренюк установил итоговый результат матча 3:5.