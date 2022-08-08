Как и где можно будет посмотреть УПЛ: детали предложения от Setanta Sports

Компания Setanta Sports является главным претендентом на показ матчей УПЛ на следующие три сезона. Транслятор предлагает клубам 16,2 миллионов долларов на всех и планирует вести эфиры на трех ресурсах.

Уже скоро должен начаться новый сезон чемпионата Украины по футболу. Несмотря на войну, все поединки УПЛ пройдут на территории нашей страны в отдельных городах.

Читайте также Сезон УПЛ может быть скрытым: фанаты могут не узнать время и место проведения матчей

Пока неизвестно, кто станет официальным транслятором матчей чемпионата. Фаворитом является компания Setanta Sports, которая и подтвердила УПЛ на своем сайте. Организация опубликовала финансовое предложение от телеканала.

По их информации, Setanta Sports готова заплатить 16,2 миллиона долларов за три следующих сезона (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025). То есть по 5,4 млн в сезон. Матчи будут транслироваться на трех платформах:

ОТТ-платформа Setanta Sports

телеканалы Setanta Sports

ютуб-канал Setanta Sports

К теме УАФ утвердила базовый день старта нового сезона УПЛ

ОТТ-платформа

Пользователи интернет-сервиса получат возможность смотреть все 8 игр тура в прямой трансляции, а также хайлайты матчей. Месячная подписка на платформу будет составлять 109 грн в месяц, в нее также входят трансляции АПЛ, Бундеслиги, НХЛ и Формулы-1.

ТВ-каналы

На телевидении зрители смогут в прямом эфире увидеть не менее четырех игр УПЛ на тур. Все поединки будут показаны в записи. При этом компания готова добавить УПЛ в свои трансляции в 15-ти странах, где она вещает.

Ютуб-канал

Setanta Sports не работает в России, а трансляции УПЛ не будут вестись в Беларуси.

Компания планирует показ 1-2 матчей тура УПЛ бесплатно на ютуб-канале. Также на этом ресурсе будут доступны расширенные хайлайты всех восьми матчей тура.