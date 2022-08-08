Уже скоро должен начаться новый сезон чемпионата Украины по футболу. Несмотря на войну, все поединки УПЛ пройдут на территории нашей страны в отдельных городах.
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Пока неизвестно, кто станет официальным транслятором матчей чемпионата. Фаворитом является компания Setanta Sports, которая и подтвердила УПЛ на своем сайте. Организация опубликовала финансовое предложение от телеканала.
По их информации, Setanta Sports готова заплатить 16,2 миллиона долларов за три следующих сезона (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025). То есть по 5,4 млн в сезон. Матчи будут транслироваться на трех платформах:
- ОТТ-платформа Setanta Sports
- телеканалы Setanta Sports
- ютуб-канал Setanta Sports
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ОТТ-платформа
Пользователи интернет-сервиса получат возможность смотреть все 8 игр тура в прямой трансляции, а также хайлайты матчей. Месячная подписка на платформу будет составлять 109 грн в месяц, в нее также входят трансляции АПЛ, Бундеслиги, НХЛ и Формулы-1.
ТВ-каналы
На телевидении зрители смогут в прямом эфире увидеть не менее четырех игр УПЛ на тур. Все поединки будут показаны в записи. При этом компания готова добавить УПЛ в свои трансляции в 15-ти странах, где она вещает.
Ютуб-канал
Компания планирует показ 1-2 матчей тура УПЛ бесплатно на ютуб-канале. Также на этом ресурсе будут доступны расширенные хайлайты всех восьми матчей тура.