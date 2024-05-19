Спасение Металлиста 1925 и невероятный камбэк Миная: все результаты и обзоры матчей 29 тура

В чемпионате Украины состоялись матчи предпоследнего тура. Самыми горячими были поединки с участием команд, которые ведут борьбу за место в элите.

Все призеры УПЛ были определены еще в предыдущем туре. Однако в борьбе за сохранение прописки и пятого еврокубкового места еще ничего не решено, пишет 24 Канал.

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Голепад в предпоследнем туре чемпионата

Семь матчей 29-го тура чемпионата Украины состоялись в воскресенье, 19 мая. Только поединок Динамо и Кривбасса был сыгран днем ранее.

Тур оказался чрезвычайно результативным. Болельщики смогли увидеть 30 голов, или в среднем 3,75. Интересно, что при такой результативности три поединка завершились вничью.

Вашему вниманию все результаты и видеообзоры поединков 29-го тура.

Динамо – Кривбасс 3:1

Голы: Ванат, 4 (пенальти), Шапаренко, 6, Дубинчак, 80 – Твердохлеб, 19

Поединок в Киеве уже не имел турнирного значения для обеих команд. Динамо обеспечило себе "серебро" и место в квалификации Лиги чемпионов, а Кривбасс – "бронзу" и выход в Лигу Европы.

Юрий Вернидуб выставил против киевлян экспериментальный состав, который в первом тайме создал немало хлопот хозяевам. Однако динамовцы сумели одержать убедительную победу благодаря голам Ваната, Шапаренко и Дубинчука. Гол престижа у криворожан забил Твердохлеб.

Видеообзор матча Динамо – Кривбасс

ЛНЗ – Заря 2:1

Голы: Салиху, 52, Олейник, 87 – Яцык, 19

Поединок в Черкассах открыл воскресную программу тура. Гости первыми открыли счет в матче. Гол на свой счет записал Яцик.

Хозяева отыгрались во втором тайме благодаря угловым. Сначала Салиху восстановил паритет, а на 87-й минуте Олейник принес победу.

Видеообзор матча ЛНЗ – Заря

Рух – Черноморец – 2:0

Голы: Квасница, 28, Таллес, 74

Рух продолжает борьбу за путевку в еврокубки, а потому в матче против Черноморца их устраивала только победа.

Необходимый результат "желто-черным" обеспечили голы Квасницы и бразильца Таллеса.

Верес – Александрия 2:2

Голы: Дахновский, 19, Морозко, 23 – Михайленко, 12 (пенальти), 79 (пенальти)

Ровенская команда была близкой к победе над Александрией. Счет во встрече с пенальти открыл хавбек "горожан" Михайленко.

Хозяева быстро совершили камбэк благодаря голам Дахновского и Морозко. Однако в конце встречи арбитр назначил второй пенальти в ворота Вереса, который четко реализовал все тот же Михайленко.

Минай – Колос 3:2

Голы: Ременяк, 36, Кораблин, 67, Вакула, 81 – Ильин, 2, Цуриков, 58

Настоящий триллер подарили зрителям футболисты Миная и Колоса. Ковалевцы дважды вели в счете благодаря голам Ильина и Цурикова.

Однако команда Желько Любеновича в очередной раз продемонстрировала характер и вырвала победу. Голы у закарпатцев забивали Ременяк, Кораблин и Вакула.

Металлист 1925 – Полесье 3:3

Голы: Гармаш, 2, Ари Моура, 90, 90+2 – Мустафаев, 10, Ндукве, 19, Луифер, 30

Не менее интересным был поединок в Киеве, где на стадионе "Левый берег" встречались Металлист 1925 и Полесье. Команды решают диаметрально противоположные задачи в чемпионате.

Уже на 2-й минуте Гаршаш вывел свою команду вперед. Однако "волки" сумели отыграться и создать комфортное преимущество. Голы забивали Мустафаев, Ндукве и Луифер.

Казалось, что победу одержит Полесье. Однако все перевернул бразилец Ари Моура, который отметился дублем в конце матча. В итоге боевая ничья – 3:3.

Ворскла – Оболонь 3:1

Голы: Кане, 38, Крупский, 43, Ковталюк, 60 – Карась, 66

В Полтаве команда Долганского не имела особых проблем с "пивоварами". Победу Ворскле принесли голы Кане, Крупского и Ковталюка. Оболонь смогла лишь отквитать один мяч благодаря точному удару Карася.

Днепр-1 – Шахтер 1:1 (матч остановлен на 78-й минуте)

Голы: Филиппов, 10 – Марлон Гомес, 44

Главный тренер Шахтера Марино Пушич выставил на игру против Днепра-1 полурезервный состав. В воротах "горняков" дебютировал 20-летний Денис Твардовский.

Подопечные Юрия Максимова первыми забили. На 10-й минуте отличился Филиппов. "Горняки" восстановили статус-кво на 44-й минуте поединка. Гол забил бразилец Марлон Гомес.

К сожалению, из-за воздушной тревоги матч пришлось трижды останавливать.