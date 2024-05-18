Динамо – Кривбасс 3:1

Голы: Ванат, 4 (пенальти), Шапаренко, 6, Дубинчак, 80 – Твердохлеб, 19

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб выставил на поединок 29-го тура полурезервный состав. Зато динамовцы вышли на поле родного стадиона сильнейшими игроками, пишет 24 Канал.

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Три гола за 20 минут

Начало матча продемонстрировало серьезные намерения соперников. Уже на первой минуте гости должны были открывать счет. Защитники Динамо с большим трудом ликвидировали "пожар" в штрафной площади.

Футбольное правило сработало спустя несколько минут. Стецьков сфолил на Ярмоленко и "привез" пенальти в свои ворота. Одиннадцатиметровый четко исполнил Ванат, записав на свой счет 14-й гол в чемпионате.

Хозяева очень быстро удвоили преимущество. Шапаренко воспользовался пасом Дячука и пробил в правый угол ворот Кривбасса.

Подопечные Вернидуба вернули ингригу на 19-й минуте матча. Зимний новичок криворожан Твердохлеб головой замкнул навес Бандейры. Это дебютный гол полузащитника за новую команду.

Во втором тайме игра успокоилась. Киевляне больше контролировали мяч и чаще появлялись вблизи ворот Кривбасса.

Финальную точку поставил Дубинчак. Левый защитник Динамо оказался на ударной позиции после скидки Волошина. 3:1 – убедительная победа команды Шовковского.

Видеообзор матча Динамо – Кривбасс

В итоге Динамо во второй раз в чемпионате победило Кривбасс. Столичная команда набрала 66 очков в 29 матчах. Кривбасс потерпел третье подряд поражение.