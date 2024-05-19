Усі призери УПЛ були визначені ще в попередньому турі. Однак у боротьбі за збереження прописки та п'ятого єврокубкового місця ще нічого не вирішено, пише 24 Канал.

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Голепад у передостанньому турі чемпіонату

Сім матчів 29-го туру чемпіонату України відбулися у неділю, 19 травня. Лише поєдинок Динамо та Кривбасу був зіграний днем раніше.

Тур виявився надзвичайно результативним. Вболівальники змогли побачити 30 голів, або в середньому 3,75. Цікаво, що за такої результативності три поєдинки завершилися внічию.

До вашої уваги усі результати та відеоогляди поєдинків 29-го туру.

Динамо – Кривбас 3:1

Голи: Ванат, 4 (пенальті), Шапаренко, 6, Дубінчак, 80 – Твердохліб, 19

Поєдинок у Києві вже не мав турнірного значення для обох команд. Динамо забезпечило собі "срібло" та місце у кваліфікації Ліги чемпіонів, а Кривбас – "бронзу" та вихід у Лігу Європи.

Юрій Вернидуб виставив проти киян експериментальний склад, який у першому таймі створив чимало клопоту господарям. Однак динамівці зуміли здобути переконливу перемогу завдяки голам Ваната, Шапаренка та Дубінчука. Гол престижу у криворіжців забив Твердохліб.

Відеоогляд матчу Динамо – Кривбас

ЛНЗ – Зоря 2:1

Голи: Саліху, 52, Олійник, 87 – Яцик, 19

Поєдинок у Черкасах відкрив недільну програму туру. Гості першими відкрили рахунок у матчі. Гол на свій рахунок записав Яцик.

Господарі відігралися у другому таймі завдяки кутовим. Спочатку Саліху відновив паритет, а на 87-й хвилині Олійник приніс перемогу.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Зоря

Рух – Чорноморець – 2:0

Голи: Квасниця, 28, Таллес, 74

Рух продовжує боротьбу за путівку в єврокубки, а тому в матчі проти Чорноморця їх влаштовувала лише перемога.

Необхідний результат "жовто-чорним" забезпечили голи Квасниці та бразильця Таллеса.

Верес – Олександрія 2:2

Голи: Дахновський, 19, Морозко, 23 – Михайленко, 12 (пенальті), 79 (пенальті)

Рівненська команда була близькою до перемоги над Олександрією. Рахунок у зустрічі з пенальті відкрив хавбек "містян" Михайленко.

Господарі швидко здійснили камбек завдяки голам Дахновського та Морозка. Однак наприкінці зустрічі арбітр призначив другий пенальті у ворота Вереса, який чітко реалізував все той же Михайленко.

Минай – Колос 3:2

Голи: Ременяк, 36, Кораблін, 67, Вакула, 81 – Ільїн, 2, Цуріков, 58

Справжній трилер подарували глядачам футболісти Минаю та Колоса. Ковалівці двічі вели в рахунку завдяки голам Ільїна та Цурікова.

Однак команда Желько Любеновича вчергове продемонструвала характер та вирвала перемогу. Голи у закарпатців забивали Ременяк, Кораблін та Вакула.

Металіст 1925 – Полісся 3:3

Голи: Гармаш, 2, Арі Моура, 90, 90+2 – Мустафаєв, 10, Ндукве, 19, Луїфер, 30

Не менш цікавим був поєдинок у Києві, де на стадіоні "Лівий берег" зустрічалися Металіст 1925 та Полісся. Команди вирішують діаметрально протилежні завдання у чемпіонаті.

Вже на 2-й хвилині Гаршаш вивів свою команду вперед. Однак "вовки" зуміли відігратися та створити комфортну перевагу. Голи забивали Мустафаєв, Ндукве та Луїфер.

Здавалося, що перемогу здобуде Полісся. Однак все перевернув бразилець Арі Моура, який відізначився дублем наприкінці матчу. У підсумку бойова нічия – 3:3.

Ворскла – Оболонь 3:1

Голи: Кане, 38, Крупський, 43, Ковталюк, 60 – Карась, 66

У Полтаві команда Долганського не мала особливих проблем з "пивоварами". Перемогу Ворсклі принесли голи Кане, Крупського та Ковталюка. Оболонь змогла лише відквитати один м'яч завдяки точному удару Карася.

Дніпро-1 – Шахтар 1:1 (матч зупинений на 78-й хвилині)

Голи: Філіппов, 10 – Марлон Гомес, 44

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич виставив на гру проти Дніпра-1 напіврезервний склад. У воротах "гірників" дебютував 20-річний Денис Твардовський.

Підопічні Юрія Максимова першими забили. На 10-й хвилині відзначився Філіппов. "Гірники" відновили статус-кво на 44-й хвилині поєдинку. Гол забив бразилець Марлон Гомес.

На жаль, через повітряну тривогу матч довелося тричі зупиняти.