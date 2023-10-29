Очередной позор Динамо, мощный Кривбасс и кризис Зари: итоги 12 тура и турнирная таблица УПЛ

29 октября 2023, 22:18
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Очередной уик-энд в чемпионате Украины оказался неполным из-за переноса игры в Одессе. В то же время другие гранды УПЛ не выиграли, а действующие сенсационные лидеры лишь закрепили свое положение.

Снова низкая результативность

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошла к завершению основная часть 12 тура. Уикенд получился неполным, ведь Шахтер и Черноморец перенесли свою игру из-за напряженного календаря "горняков", пишет 24 канал.

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В семи матчах команды забили всего 13 голов, то есть в среднем 1,86 мяча за матч. Это невысокий показатель для УПЛ. Все результаты тура следующие:

  • Кривбасс – Днепр-1 3:0
  • Колос – Динамо 1:1
  • Заря – Полесье 0:1
  • Рух – Александрия 0:0
  • Минай – Верес 0:0
  • ЛНЗ – Оболонь 3:0
  • Ворскла – Металлист 1925 2:2

Основные моменты 12 тура

Центральный матч тура не подарил фанатам интриги. Лидер турнирной таблицы Кривбасс разгромил потенциального борца за чемпионство Днепр-1. Это сохранило криворожцев на первом месте, в то время как подопечные Максимова прервали свою 5-матчевую победную серию.

Динамо еще раз допустило осечку, сыграв вничью на выезде с Колосом. Это уже третья подряд потеря очков для "бело-синих", а вот Колос пятый раз в последних шести матчах играет вничью.

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Полесье продолжает преследовать Кривбасс. закрепившись на втором месте. Команда Юрия Калитвинцева минимально обыграла Зорю, которая никак не может подняться из низин таблицы.

ЛНЗ улучшил свое положение, уверенно разобравшись с Оболонью. А вот Минай и Верес голов не забивали, что оставило оба клуба на последних местах.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 26
2 Полесье 12 8 1 3 19-8 25
3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 21
4 Днепр-1 11 6 3 2 13-10 21
5 Рух 11 5 5 1 19-10 20
6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 19
7 Динамо 9 5 1 3 23-15 16
8 Колос 12 3 7 2 8-8 16
9 Ворскла 13 4 2 6 14-23 14
10 ЛНЗ 12 3 3 6 11-15 12
11 Металлист 1925 11 3 3 5 9-12 12
12 Оболонь 12 3 3 6 8-17 12
13 Александрия 12 2 4 6 7-17 10
14 Заря 10 2 3 5 10-13 9
15 Верес 11 1 4 6 8-17 7
16 Минай 12 0 5 7 6-21 5

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Виталий Буяльский (Динамо) – 6
  2. Максим Задерака (Кривбасс) – 6
  3. Олег Кожушко (Кривбасс) – 6
  4. Юрий Климчук (Рух) – 5
  5. Владислав Ванат (Динамо) – 4
  6. Илья Квасница (Рух) – 4
  7. Андрей Штогрин (Черноморец) – 4
  8. Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4
  9. Эдуардо Герреро (Заря) – 4
  10. Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 4
  11. Бенни Макуана (Полесье) – 4

Расписание 13 тура чемпионата Украины

  • 3 ноября (пятница), 17:00. Динамо – Шахтер
  • 4 ноября (суббота), 13:00. ЛНЗ – Колос
  • 5 ноября (воскресенье), 13:00. Минай – Ворскла
  • 5 ноября (воскресенье), 15:00. Металлист 1925 – Черноморец
  • 5 ноября (воскресенье), 17:00. Верес – Заря
  • 6 ноября (понедельник), 15:00. Полесье – Кривбасс
  • 6 ноября (понедельник), 17:00. Днепр-1 – Александрия
  • 6 ноября (понедельник), 19:00. Рух – Оболонь
Автор: Анатолій Дерека