Снова низкая результативность
В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошла к завершению основная часть 12 тура. Уикенд получился неполным, ведь Шахтер и Черноморец перенесли свою игру из-за напряженного календаря "горняков", пишет 24 канал.
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В семи матчах команды забили всего 13 голов, то есть в среднем 1,86 мяча за матч. Это невысокий показатель для УПЛ. Все результаты тура следующие:
- Кривбасс – Днепр-1 3:0
- Колос – Динамо 1:1
- Заря – Полесье 0:1
- Рух – Александрия 0:0
- Минай – Верес 0:0
- ЛНЗ – Оболонь 3:0
- Ворскла – Металлист 1925 2:2
Основные моменты 12 тура
Центральный матч тура не подарил фанатам интриги. Лидер турнирной таблицы Кривбасс разгромил потенциального борца за чемпионство Днепр-1. Это сохранило криворожцев на первом месте, в то время как подопечные Максимова прервали свою 5-матчевую победную серию.
Динамо еще раз допустило осечку, сыграв вничью на выезде с Колосом. Это уже третья подряд потеря очков для "бело-синих", а вот Колос пятый раз в последних шести матчах играет вничью.
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Полесье продолжает преследовать Кривбасс. закрепившись на втором месте. Команда Юрия Калитвинцева минимально обыграла Зорю, которая никак не может подняться из низин таблицы.
ЛНЗ улучшил свое положение, уверенно разобравшись с Оболонью. А вот Минай и Верес голов не забивали, что оставило оба клуба на последних местах.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Кривбасс
|12
|8
|2
|2
|25-11
|26
|2
|Полесье
|12
|8
|1
|3
|19-8
|25
|3
|Шахтер
|10
|6
|3
|1
|20-10
|21
|4
|Днепр-1
|11
|6
|3
|2
|13-10
|21
|5
|Рух
|11
|5
|5
|1
|19-10
|20
|6
|Черноморец
|11
|6
|1
|4
|18-11
|19
|7
|Динамо
|9
|5
|1
|3
|23-15
|16
|8
|Колос
|12
|3
|7
|2
|8-8
|16
|9
|Ворскла
|13
|4
|2
|6
|14-23
|14
|10
|ЛНЗ
|12
|3
|3
|6
|11-15
|12
|11
|Металлист 1925
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|12
|Оболонь
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|13
|Александрия
|12
|2
|4
|6
|7-17
|10
|14
|Заря
|10
|2
|3
|5
|10-13
|9
|15
|Верес
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|16
|Минай
|12
|0
|5
|7
|6-21
|5
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6
- Максим Задерака (Кривбасс) – 6
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 6
- Юрий Климчук (Рух) – 5
- Владислав Ванат (Динамо) – 4
- Илья Квасница (Рух) – 4
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 4
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4
- Эдуардо Герреро (Заря) – 4
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 4
- Бенни Макуана (Полесье) – 4
Расписание 13 тура чемпионата Украины
- 3 ноября (пятница), 17:00. Динамо – Шахтер
- 4 ноября (суббота), 13:00. ЛНЗ – Колос
- 5 ноября (воскресенье), 13:00. Минай – Ворскла
- 5 ноября (воскресенье), 15:00. Металлист 1925 – Черноморец
- 5 ноября (воскресенье), 17:00. Верес – Заря
- 6 ноября (понедельник), 15:00. Полесье – Кривбасс
- 6 ноября (понедельник), 17:00. Днепр-1 – Александрия
- 6 ноября (понедельник), 19:00. Рух – Оболонь