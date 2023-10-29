Снова низкая результативность

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошла к завершению основная часть 12 тура. Уикенд получился неполным, ведь Шахтер и Черноморец перенесли свою игру из-за напряженного календаря "горняков", пишет 24 канал.

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В семи матчах команды забили всего 13 голов, то есть в среднем 1,86 мяча за матч. Это невысокий показатель для УПЛ. Все результаты тура следующие:

Кривбасс – Днепр-1 3:0

Колос – Динамо 1:1

Заря – Полесье 0:1

Рух – Александрия 0:0

Минай – Верес 0:0

ЛНЗ – Оболонь 3:0

Ворскла – Металлист 1925 2:2

Основные моменты 12 тура

Центральный матч тура не подарил фанатам интриги. Лидер турнирной таблицы Кривбасс разгромил потенциального борца за чемпионство Днепр-1. Это сохранило криворожцев на первом месте, в то время как подопечные Максимова прервали свою 5-матчевую победную серию.

Динамо еще раз допустило осечку, сыграв вничью на выезде с Колосом. Это уже третья подряд потеря очков для "бело-синих", а вот Колос пятый раз в последних шести матчах играет вничью.

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Полесье продолжает преследовать Кривбасс. закрепившись на втором месте. Команда Юрия Калитвинцева минимально обыграла Зорю, которая никак не может подняться из низин таблицы.

ЛНЗ улучшил свое положение, уверенно разобравшись с Оболонью. А вот Минай и Верес голов не забивали, что оставило оба клуба на последних местах.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 26 2 Полесье 12 8 1 3 19-8 25 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 21 4 Днепр-1 11 6 3 2 13-10 21 5 Рух 11 5 5 1 19-10 20 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 19 7 Динамо 9 5 1 3 23-15 16 8 Колос 12 3 7 2 8-8 16 9 Ворскла 13 4 2 6 14-23 14 10 ЛНЗ 12 3 3 6 11-15 12 11 Металлист 1925 11 3 3 5 9-12 12 12 Оболонь 12 3 3 6 8-17 12 13 Александрия 12 2 4 6 7-17 10 14 Заря 10 2 3 5 10-13 9 15 Верес 11 1 4 6 8-17 7 16 Минай 12 0 5 7 6-21 5

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Виталий Буяльский (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6 Олег Кожушко (Кривбасс) – 6 Юрий Климчук (Рух) – 5 Владислав Ванат (Динамо) – 4 Илья Квасница (Рух) – 4 Андрей Штогрин (Черноморец) – 4 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4 Эдуардо Герреро (Заря) – 4 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 4 Бенни Макуана (Полесье) – 4

Расписание 13 тура чемпионата Украины