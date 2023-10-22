Динамо уже не теневой лидер, Срна дебютирует с победы: как выглядит таблица УПЛ после 11 тура
Киевляне неожиданно уступили Днепру-1, в то время как все лидеры чемпионата одержали уверенные победы. Вашему вниманию – самые интересные моменты последнего тура чемпионата Украины по футболу.
Резкое повышение результативности
В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 11 тур. Уикенд обошелся без перенесенных матчей и порадовал зрителей большей результативностью, чем тур перед международной паузой, пишет 24 канал.
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Тогда было забито всего девять голов, но на этот раз показатель был перебит уже в первых двух матчах. Всего же в восьми встречах команды забили 28 голов, то есть в среднем 3,5 мяча за матч. Это солидный показатель для УПЛ. Все результаты тура следующие:
- Оболонь – Заря 2:4
- Металлист 1925 – Кривбасс 1:3
- Черноморец – Минай 3:0
- Шахтер – ЛНЗ 3:0
- Александрия – Колос 0:1
- Верес – Рух 2:5
- Ворскла – Полесье 0:3
- Динамо – Днепр-1 0:1
Основные моменты 11 тура
Уикенд прошел без каких-то громких сенсаций. Все команды, находившиеся в топ-пятерке, уверенно выиграли свои дуэли. Особо стоит отметить победу Шахтера в первом матче под руководством Дарио Срна.
Не сенсацией, но неожиданностью стоит назвать результат центрального матча тура – Динамо уступило дома Днепр-1. Для киевлян это уже второе поражение подряд. После этого проигрыша Динамо уже не единоличный лидер УПЛ по утраченным очкам.
Если киевляне, Шахтер и Днепр-1 все свои перенесенные матчи выиграют, то у всех трех будет равное количество баллов. Кстати, для Юрия Максимова это уже четвертая победа подряд, благодаря чему днепряне обошли команду Луческу.
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Заря наконец-то смогла одержать победу в УПЛ во главе с Валерием Кривенцовым. Луганская команда перестреляла даже выходившую вперед Оболонь. Дубли на свой счет записали игрок "пивоваров" Суханов и нападающий "бело-черных" Герреро.
Александрия, Верес и Минай продолжают падение. "Аграрии" уже девять матчей подряд не знают вкуса побед, тогда как закарпатцы вообще ни разу не торжествовали в этом сезоне.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Кривбасс
|11
|7
|2
|2
|22-11
|23
|2
|Полесье
|11
|7
|1
|3
|18-8
|22
|3
|Шахтер
|10
|6
|3
|1
|20-10
|21
|4
|Рух
|10
|5
|4
|1
|19-10
|19
|5
|Черноморец
|11
|6
|1
|5
|18-11
|19
|6
|Днепр-1
|10
|5
|4
|1
|10-5
|18
|7
|Динамо
|8
|5
|0
|3
|22-14
|15
|8
|Колос
|11
|3
|6
|2
|7-7
|15
|9
|Ворскла
|10
|4
|1
|5
|10-18
|13
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|12
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|11
|12
|Александрия
|11
|2
|3
|6
|7-17
|9
|13
|Заря
|9
|2
|3
|4
|10-12
|9
|14
|ЛНЗ
|11
|2
|3
|6
|7-15
|9
|15
|Верес
|10
|1
|3
|6
|8-17
|6
|16
|Минай
|11
|0
|4
|7
|6-21
|4
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6
- Максим Задерака (Кривбасс) – 6
- Юрий Климчук (Рух) – 5
- Владислав Ванат (Динамо) – 4
- Илья Квасница (Рух) – 4
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 4
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4
- Эдуардо Герреро (Заря) – 4
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 4
Расписание 12 тура чемпионата Украины
- 28 октября (суббота), 13:00. Кривбасс – Днепр-1
- 28 октября (суббота), 15:00. Колос – Динамо
- 28 октября (суббота), 18:00. Рух – Александрия
- 29 октября (воскресенье), 13:00. Минай – Верес
- 29 октября (воскресенье), 13:00. ЛНЗ – Оболонь
- 29 октября (воскресенье), 15:00. Ворскла – Металлист 1925
- 22 октября (воскресенье), 17:00. Заря – Полесье
- перенесено. Черноморец – Шахтер