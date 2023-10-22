Динамо уже не теневой лидер, Срна дебютирует с победы: как выглядит таблица УПЛ после 11 тура

Киевляне неожиданно уступили Днепру-1, в то время как все лидеры чемпионата одержали уверенные победы. Вашему вниманию – самые интересные моменты последнего тура чемпионата Украины по футболу.

Резкое повышение результативности

В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 11 тур. Уикенд обошелся без перенесенных матчей и порадовал зрителей большей результативностью, чем тур перед международной паузой, пишет 24 канал.

По теме Дебютная победа Срна: "горняки" без проблем разгромили ЛНЗ – видеообзор

Тогда было забито всего девять голов, но на этот раз показатель был перебит уже в первых двух матчах. Всего же в восьми встречах команды забили 28 голов, то есть в среднем 3,5 мяча за матч. Это солидный показатель для УПЛ. Все результаты тура следующие:

Оболонь – Заря 2:4

Металлист 1925 – Кривбасс 1:3

Черноморец – Минай 3:0

Шахтер – ЛНЗ 3:0

Александрия – Колос 0:1

Верес – Рух 2:5

Ворскла – Полесье 0:3

Динамо – Днепр-1 0:1

Основные моменты 11 тура

Уикенд прошел без каких-то громких сенсаций. Все команды, находившиеся в топ-пятерке, уверенно выиграли свои дуэли. Особо стоит отметить победу Шахтера в первом матче под руководством Дарио Срна.

Не сенсацией, но неожиданностью стоит назвать результат центрального матча тура – Динамо уступило дома Днепр-1. Для киевлян это уже второе поражение подряд. После этого проигрыша Динамо уже не единоличный лидер УПЛ по утраченным очкам.

Если киевляне, Шахтер и Днепр-1 все свои перенесенные матчи выиграют, то у всех трех будет равное количество баллов. Кстати, для Юрия Максимова это уже четвертая победа подряд, благодаря чему днепряне обошли команду Луческу.

Читайте также Удар по чемпионским амбициям киевлян: Днепр-1 одолело Динамо, сохранив шансы на лидерство – видео

Заря наконец-то смогла одержать победу в УПЛ во главе с Валерием Кривенцовым. Луганская команда перестреляла даже выходившую вперед Оболонь. Дубли на свой счет записали игрок "пивоваров" Суханов и нападающий "бело-черных" Герреро.

Александрия, Верес и Минай продолжают падение. "Аграрии" уже девять матчей подряд не знают вкуса побед, тогда как закарпатцы вообще ни разу не торжествовали в этом сезоне.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 23 2 Полесье 11 7 1 3 18-8 22 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 21 4 Рух 10 5 4 1 19-10 19 5 Черноморец 11 6 1 5 18-11 19 6 Днепр-1 10 5 4 1 10-5 18 7 Динамо 8 5 0 3 22-14 15 8 Колос 11 3 6 2 7-7 15 9 Ворскла 10 4 1 5 10-18 13 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 12 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 11 12 Александрия 11 2 3 6 7-17 9 13 Заря 9 2 3 4 10-12 9 14 ЛНЗ 11 2 3 6 7-15 9 15 Верес 10 1 3 6 8-17 6 16 Минай 11 0 4 7 6-21 4

Стоит знать Все из-за Барселоны: УПЛ перенесла матч Шахтера против одного из лидеров ради Лиги чемпионов

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Виталий Буяльский (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6 Юрий Климчук (Рух) – 5 Владислав Ванат (Динамо) – 4 Илья Квасница (Рух) – 4 Андрей Штогрин (Черноморец) – 4 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4 Эдуардо Герреро (Заря) – 4 Олег Кожушко (Кривбасс) – 4

Расписание 12 тура чемпионата Украины