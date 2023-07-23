Шахтер выше всех на голову: рейтинг самых дорогих клубов и игроков УПЛ

В преддверии нового сезона чемпионата Украины популярный ресурс обновил цены на наши команды. Общая стоимость всех клубов УПЛ составляет 361,8 миллиона евро, что равняется стоимости одной Бенфики или Эвертона.

Уже менее чем через неделю стартует новый сезон в УПЛ. Турнир продолжится с 28 июля этого года по 25 мая 2024 года.

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Действующим чемпионом является донецкий Шахтер, который уже в 14-й раз стал лучшей командой УПЛ. Команда Игоря Йовичевича на пять баллов опередила Днепр-1.

В этом сезоне дончане также являются главными фаворитами чемпионата Украины. Это неудивительно, ведь горняки являются самой дорогой командой УПЛ по версии Transfermarkt.

Самые дорогие клубы Украины

Игроки Шахтера оцениваются в 144,45 миллионов евро. Среди всех клубов мира дончане являются 72-ми. При этом "горняки" вдвое опережают своего конкурента по УПЛ "Динамо".

Шахтер – 144,45 миллиона евро Динамо – 71,65 миллиона евро Днепр-1 – 41,88 миллиона евро Заря – 16,90 миллиона евро Ворскла – 9,10 миллиона евро Полесье – 9,03 миллиона евро Александрия – 8,65 миллиона евро Движение – 8,60 миллиона евро Колос – 8,20 миллиона евро Металлист 1925 – 7,43 миллиона евро Кривбасс – 7,05 миллиона евро Вереск – 6,23 миллиона евро Минай – 6,15 миллиона евро ЛНЗ – 6,00 миллиона евро Черноморец – 5,65 миллиона евро Оболонь – 4,80 миллиона евро

Всего лишь четыре украинских команды оцениваются в более чем 10 миллионов евро. Остальные команды выглядят примерно одинакового уровня.

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Стоит отметить Полесье, которое в этом сезоне дебютирует на уровне УПЛ. Команда из Житомира имеет шестой по стоимости склад в Украине. А вот другой новичок элитного дивизиона Оболонь является самым дешевым клубом турнира.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Что касается игроков, то самым дорогим в УПЛ ресурс определяет Тете (25 миллионов евро). Однако бразилец прошлого сезона скрылся от войны с помощью правила ФИФА и пока не заявлял о готовности вернуться в Шахтер.

Впрочем, среди других топ-игроков чемпионата есть доминация донецкого клуба. Из представителей других команд в топ-пятерке оказался только форвард Днепра-1 Артем Довбик.