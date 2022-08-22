Динамо против Шахтера: прогноз букмекеров на чемпиона Украины 2022/2023

Эксперты оценили шансы команд УПЛ на победу в чемпионате Украины. Фавориты остались неизменными, а "третьей силой" видится полтавская Ворскла.

23 августа стартует новый сезон чемпионата Украины по футболу. Впервые в истории УПЛ пройдет во время военного положения, но все матчи все равно пройдут на территории нашей страны, пишет 24 канал.

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Война существенно отпугнула легионеров, поэтому решили перейти в более спокойные страны, которые россия не бомбит. Потому и расстановка сил существенно изменится.

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Тем временем букмекеры уже определили своих фаворитов на новый сезон УПЛ. По их мнению, чемпионом должно стать киевское "Динамо". Коэффициент на триумф киевлян составляет 1,55. Шансы главного конкурента "бело-синих" Шахтера оцениваются в 2,75.

А вот "третьей силой" может стать Ворскла, которая этим летом подписала нескольких легионеров и назначила тренером Виктора Скрипника. Коэффициент на полтавчан - 8,00. Шансы других команд выглядят совсем призрачно:

Днепр-1 – 20,00

Заря – 20,00

Кривбасс – 25,00

Александрия – 40,00

Металлист – 55,00

Черноморец – 55,00

Колосс – 55,00

Движение – 100,00

Ингулец – 200,00

Верес – 200,00

Металлист-1925 – 200,00

Львов – 200,00

Минай – 200,00

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Напомним, что прошлый сезон не был завершен из-за начала полномасштабной войны против России. На первом месте его закончил Шахтер, опередивший Динамо на два балла. Однако определение чемпиона и вылетающих команд было отменено.

Расписание матчей 1 тура:

23 августа, 13:00 . Шахтер – Металлист-1925

. Шахтер – Металлист-1925 23 августа, 15:00 . Заря – Ворскла

. Заря – Ворскла 23 августа, 15:00 . Черноморец – Верес

. Черноморец – Верес 23 августа, 17:00 . Колос – Кривбасс

. Колос – Кривбасс 24 августа, 15:00 . Движение – Металлист

. Движение – Металлист 16 ноября . Ингулец – Динамо

. Ингулец – Динамо 16 ноября . Днепр-1 – Александрия

. Днепр-1 – Александрия Без даты. Минай – Львов

Из-за военного положения матчи чемпионата Украины пройдут без зрителей. Доступ к арене получат аккредитованные организатором матча лица, включая официальных членов команд-участниц, персонала оператора спортивного сооружения и других лиц, привлеченных в организации матча.