Минимум легионеров и доминирование Динамо: рейтинг самых дорогих клубов и игроков УПЛ
В преддверии старта нового сезона чемпионата Украины анализируем стоимость всех команд и футболистов, а также сравниваем их с европейскими лигами. Все данные взяты из популярного ресурса Transfermarkt.
Чемпионат страны по футболу готовится стартовать! 23 августа пройдут четыре поединка первого тура УПЛ, который проведет первый сезон в условиях военного положения.
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В преддверии начала турнира 24 канал предлагает проанализировать стоимость клубов чемпионата Украины в этом сезоне. В целом следует отметить, что общая стоимость всех игроков УПЛ составляет 284,8 миллиона евро.
УПЛ на фоне европейских лиг
Это позволяет нашему турниру занимать только 13 место в рейтинге европейских лиг (в зачет берутся только чемпионаты цивилизованных стран). Например, общая стоимость самой дорогой лиги (АПЛ) в 34 раза выше нашего чемпионата.
Рейтинг самых дорогих лиг Европы:
- Англия – 9,68 миллиарда евро
- Испания – 4,89 миллиарда евро
- Италия – 4,63 миллиарда евро
- Германия – 4,15 миллиарда евро
- Франция – 3,46 миллиарда евро
- Португалия – 1,09 миллиарда евро
- Турция – 983,2 миллиона евро
- Нидерланды – 897,4 миллиона евро
- Бельгия – 750,1 миллиона евро
- Греция – 371,2 миллиона евро
- Австрия – 345,6 миллиона евро
- Шотландия – 331,8 миллиона евро
- Украина – 284,8 миллиона евро
При этом в этом сезоне у УПЛ будет самый низкий процент легионеров – всего 10,9%. Конечно, это обусловлено войной против россии, из-за которой легионеры решили выбрать для карьеры другие лиги.
Стоимость украинских клубов
Самой дорогой командой турнира есть киевское Динамо. Это единственный клуб, чьи игроки в сумме стоят больше 100 миллионов (106,2 миллиона евро). Не так далеко откатился бывший лидер рейтинга донецкий Шахтер.
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Несмотря на потерю почти всех легионеров, общая сумма стоимости игроков "горняков" составляет 72,8 миллиона евро. В сумме, цена игроков наших грандов составляет почти 63% от общей стоимости УПЛ.
Рейтинг самых дорогих клубов чемпионата Украины:
- Динамо – 106,2 миллиона евро
- Шахтер – 72,8 миллиона евро
- Днепр-1 – 19,5 миллиона евро
- Заря – 12,4 миллиона евро
- Ворскла – 10,7 миллиона евро
- Александрия – 8,7 миллиона евро
- Колосс – 8,2 миллиона евро
- Кривбасс – 6,2 миллиона евро
- Ингулец – 6,1 миллиона евро
- Черноморец – 6 миллионов евро
- Движение – 5,6 миллиона евро
- Верес – 5,2 миллиона евро
- Металлист – 5,2 миллиона евро
- Минай – 5 миллионов евро
- Металлист-1925 – 4,6 миллиона евро
- Львов – 4 миллиона евро
Что интересно, больше всего легионеров имеет полтавская Ворскла, которая имеет в своем ростере девять иностранцев. А вот у Динамо и Шахтера их всего по три.
Самые дорогие игроки УПЛ
В списке наиболее ценных футболистов чемпионата Украины существенная доминирование Динамо и Шахтера. Только их игроки в топ-десятке рейтинга. Наиболее дорогим является вингер киевлян Виктор Цыганков, портал оценивает его в 25 миллионов евро.
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Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ:
- Виктор Цыганков (Динамо) – 25 миллионов евро
- Илья Забарный (Динамо) – 15 миллионов евро
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 миллионов евро
- Николай Шапаренко (Динамо) – 10 миллионов евро
- Михаил Мудрик (Шахтер) – 9 миллионов евро
- Георгий Бущан (Динамо) – 9 миллионов евро
- Лассина Траоре (Шахтер) – 9 миллионов евро
- Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 миллионов евро
- Виталий Буяльский (Динамо) – 7 миллионов евро
- Тарас Степаненко (Динамо) – 6 миллионов евро
Что касается игроков других клубов, то среди них самым дорогим является форвард Днепра-1 Артем Довбик (5 миллионов евро), занимающий 12 место. Также в ТОП-20 входит и его партнёр по команде Доминго Бланко (3,5 миллиона евро).
Расписание матчей 1 тура:
- 23 августа, 13:00. Шахтер – Металлист-1925
- 23 августа, 15:00. Заря – Ворскла
- 23 августа, 15:00. Черноморец – Верес
- 23 августа, 17:00. Колос – Кривбасс
- 24 августа, 15:00. Движение – Металлист
- 16 ноября. Ингулец – Динамо
- 16 ноября. Днепр-1 – Александрия
- Без даты. Минай – Львов