Минимум легионеров и доминирование Динамо: рейтинг самых дорогих клубов и игроков УПЛ

В преддверии старта нового сезона чемпионата Украины анализируем стоимость всех команд и футболистов, а также сравниваем их с европейскими лигами. Все данные взяты из популярного ресурса Transfermarkt.

Чемпионат страны по футболу готовится стартовать! 23 августа пройдут четыре поединка первого тура УПЛ, который проведет первый сезон в условиях военного положения.

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В преддверии начала турнира 24 канал предлагает проанализировать стоимость клубов чемпионата Украины в этом сезоне. В целом следует отметить, что общая стоимость всех игроков УПЛ составляет 284,8 миллиона евро.

УПЛ на фоне европейских лиг

Это позволяет нашему турниру занимать только 13 место в рейтинге европейских лиг (в зачет берутся только чемпионаты цивилизованных стран). Например, общая стоимость самой дорогой лиги (АПЛ) в 34 раза выше нашего чемпионата.

Рейтинг самых дорогих лиг Европы:

Англия – 9,68 миллиарда евро Испания – 4,89 миллиарда евро Италия – 4,63 миллиарда евро Германия – 4,15 миллиарда евро Франция – 3,46 миллиарда евро Португалия – 1,09 миллиарда евро Турция – 983,2 миллиона евро Нидерланды – 897,4 миллиона евро Бельгия – 750,1 миллиона евро Греция – 371,2 миллиона евро Австрия – 345,6 миллиона евро Шотландия – 331,8 миллиона евро Украина – 284,8 миллиона евро

При этом в этом сезоне у УПЛ будет самый низкий процент легионеров – всего 10,9%. Конечно, это обусловлено войной против россии, из-за которой легионеры решили выбрать для карьеры другие лиги.

Стоимость украинских клубов

Самой дорогой командой турнира есть киевское Динамо. Это единственный клуб, чьи игроки в сумме стоят больше 100 миллионов (106,2 миллиона евро). Не так далеко откатился бывший лидер рейтинга донецкий Шахтер.

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Несмотря на потерю почти всех легионеров, общая сумма стоимости игроков "горняков" составляет 72,8 миллиона евро. В сумме, цена игроков наших грандов составляет почти 63% от общей стоимости УПЛ.

Рейтинг самых дорогих клубов чемпионата Украины:

Динамо – 106,2 миллиона евро Шахтер – 72,8 миллиона евро Днепр-1 – 19,5 миллиона евро Заря – 12,4 миллиона евро Ворскла – 10,7 миллиона евро Александрия – 8,7 миллиона евро Колосс – 8,2 миллиона евро Кривбасс – 6,2 миллиона евро Ингулец – 6,1 миллиона евро Черноморец – 6 миллионов евро Движение – 5,6 миллиона евро Верес – 5,2 миллиона евро Металлист – 5,2 миллиона евро Минай – 5 миллионов евро Металлист-1925 – 4,6 миллиона евро Львов – 4 миллиона евро

Что интересно, больше всего легионеров имеет полтавская Ворскла, которая имеет в своем ростере девять иностранцев. А вот у Динамо и Шахтера их всего по три.

Самые дорогие игроки УПЛ

В списке наиболее ценных футболистов чемпионата Украины существенная доминирование Динамо и Шахтера. Только их игроки в топ-десятке рейтинга. Наиболее дорогим является вингер киевлян Виктор Цыганков, портал оценивает его в 25 миллионов евро.

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Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ:

Виктор Цыганков (Динамо) – 25 миллионов евро Илья Забарный (Динамо) – 15 миллионов евро Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 миллионов евро Николай Шапаренко (Динамо) – 10 миллионов евро Михаил Мудрик (Шахтер) – 9 миллионов евро Георгий Бущан (Динамо) – 9 миллионов евро Лассина Траоре (Шахтер) – 9 миллионов евро Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 миллионов евро Виталий Буяльский (Динамо) – 7 миллионов евро Тарас Степаненко (Динамо) – 6 миллионов евро

Что касается игроков других клубов, то среди них самым дорогим является форвард Днепра-1 Артем Довбик (5 миллионов евро), занимающий 12 место. Также в ТОП-20 входит и его партнёр по команде Доминго Бланко (3,5 миллиона евро).

Расписание матчей 1 тура:

23 августа, 13:00. Шахтер – Металлист-1925

Шахтер – Металлист-1925 23 августа, 15:00. Заря – Ворскла

Заря – Ворскла 23 августа, 15:00. Черноморец – Верес

Черноморец – Верес 23 августа, 17:00. Колос – Кривбасс

Колос – Кривбасс 24 августа, 15:00. Движение – Металлист

Движение – Металлист 16 ноября. Ингулец – Динамо

Ингулец – Динамо 16 ноября. Днепр-1 – Александрия

Днепр-1 – Александрия Без даты. Минай – Львов

Из-за военного положения матчи чемпионата Украины пройдут без зрителей. Доступ к арене получат аккредитованные организатором матча лица, включая официальных членов команд-участниц, персонала оператора спортивного сооружения и других лиц, привлеченных в организации матча.