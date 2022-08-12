Динамо и еще три клуба могут снять с розыгрыша УПЛ: назревает скандал

Четыре команды чемпионата Украины отказались входить в единый телепул, который предлагает создать Setanta Sports. УПЛ готова снимать с них очки, штрафовать и даже дисквалифицировать их.

Уже 23 августа в Украине должен начаться новый сезон чемпионата по футболу. Поединки УПЛ пройдут на территории нашей страны, несмотря на войну против России.

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Перед сезоном в УПЛ прошел тендер на единый телепул. Клубы рассмотрели предложение компании Setanta Sports по централизованной продаже прав на трансляции поединков. Подробнее о предложении телеканала мы рассказывали раньше.

Вчера состоялось совещание представителей команд Лиги, но не все поддержали идею подписания контракта с Setanta Sports. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, четыре клуба отказались от предложения транслятора.

Ими стали Динамо, Днепр-1, Заря и Движение. Не исключено, что УПЛ может даже дисквалифицировать клубы по соревнованиям.

Динамо неумолимо и вновь сорвало создание единого телепула. Хотя до последнего оставались надежды. К Динамо присоединились Заря, Днепр-1 и Движение. Все они выступают против предложения Setanta Sports. Все остальные, а это абсолютное большинство, проголосовали за. Поэтому по факту единый телепул создают, а раскольникам угрожают санкциями. Сначала – финансовыми штрафами, впоследствии занятиями очков и вплоть до исключения из соревнований,

– сообщает Бурбас.

Позиция Динамо

Немного погодя заместитель гендиректора киевлян Сергей Мохник в интервью Fanday прояснил мотыги клуба. Он заявил, что "Динамо" хочет открытых бесплатных трансляций своих поединков.

Мы хотим, чтобы наш болельщик мог смотреть матчи Динамо на общедоступных каналах. Пусть это будет с задержкой. Мы сегодня в военное время. Сейчас тяжело болельщику, который находится за границей, на передовой или в окопе, найти возможность зарегистрироваться и смотреть Setanta. У них 85 тысяч подписчиков, а болельщиков Динамо под пять миллионов, если не больше. Деньги нас не интересуют, мы готовы передать их на ВСУ,

– объясняет Мохник.

Предложение 1+1 media

Есть вероятность, что Setanta Sports сделает новое предложение, рассчитанное всего на 12 клубов. Параллельно с этим у УПЛ появился новый вариант реализации прав.

Как сообщает ютуб-канал "ТаТоТаке", компания 1+1 media готова обеспечить полный продакшн матчей и показать их в прямом эфире на общедоступных каналах. Правда, при этом клубы ничего не получат за телеправа.