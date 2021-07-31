Упала на корт со слезами на глазах: эмоции Свитолиной после "бронзы" Олимпиады – яркие фото

Элина Свитолина – бронзовая призерка Олимпиады-2020. В Токио украинская теннисистка получила обещанную медаль.

Вместе с ней плакала вся Украина

26-летняя теннисистка принесла в копилку Украины пятую бронзовую медаль. Элина Свитолина переписала историю украинского тенниса. До этого Украина не выигрывала медалей в теннисе на Олимпийских играх.

Как это было Токио заливает слезами от радости украинцев: Свитолина выгрызла "бронзу" Олимпиады у Рыбакиной

Шестая ракетка мира отдала стартовый сет Елене Рыбакиной. Но вовремя включилась во втором. Украинка сотворила настоящее чудо на корте, совершив камбэк. Победитель партии решался на тай-брейке, в котором Элина была лучшей.

Все решалось в третьем сете, где теннисистки показали равную игру. Свитолина показала украинский характер и на морально-волевых вырвала "бронзу" у соперницы.

Поверила в собственные силы

После последнего розыгрыша Элина со слезами на глазах упала на корт. Она не могла поверить в то, что наконец такой долгий путь завершился желанной и обещанной наградой для нашей страны. Рыбакина традиционно поздравила украинку и покинула корт в полном разочаровании.

В послематчевом комментарии Элина отметила, что провалила первый сет, но смогла собраться и одержать победу. Такого валидольного матча Украина уже давно не видела.



Свитолина словно сражалась на корте в Токио / Фото Getty Images



Свитолина встречала победные мячи криками / Фото Getty Images



Элина не сдержала слез после победы / Фото Getty images