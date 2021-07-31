Разом із нею плакала уся Україна
26-річна тенісистка принесла у скарбничку України п'яту бронзову медаль. Еліна Світоліна переписала історію українського тенісу. До цього Україна не вигравала медалей в тенісі на Олімпійських іграх.
Як це було Токіо заливає сльозами від радості українців: Світоліна вигризла "бронзу" Олімпіади у Рибакіної
Шоста ракетка світу віддала стартовий сет Олені Рибакіній. Але вчасно включила у другому. Українка створила справжнє диво на корті, здійснивши камбек. Переможець партії вирішувався на тай-брейку, у якому Еліна була кращою.
Все вирішувалось у третьому сеті, де тенісистки показали рівну гру. Світоліна показала український характер та на морально-вольових вирвала "бронзу" у суперниці.
Повірила у власні сили
Після останнього розіграшу Еліна зі сльозами на очах впала на корт. Вона не могла повірити у те, що нарешті такий довгий шлях завершився омріяною та обіцяною нагородою для нашої країни. Рибакіна традиційно привітала українку та покинула корт у повному розчаруванні.
У післяматчевому коментарі Еліна відзначила, що провалила перший сет, але змогла зібратись та здобути перемогу. Такого валідольного матчу Україна вже давно не бачила.
Світоліна наче боїв була на корті у Токіо / Фото Getty Images
Світоліна зустрічала переможні м'ячі криками / Фото Getty Images
Еліна не стримала сліз після перемоги / Фото Getty images