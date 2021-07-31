Разом із нею плакала уся Україна

26-річна тенісистка принесла у скарбничку України п'яту бронзову медаль. Еліна Світоліна переписала історію українського тенісу. До цього Україна не вигравала медалей в тенісі на Олімпійських іграх.

Як це було Токіо заливає сльозами від радості українців: Світоліна вигризла "бронзу" Олімпіади у Рибакіної

Шоста ракетка світу віддала стартовий сет Олені Рибакіній. Але вчасно включила у другому. Українка створила справжнє диво на корті, здійснивши камбек. Переможець партії вирішувався на тай-брейку, у якому Еліна була кращою.

Все вирішувалось у третьому сеті, де тенісистки показали рівну гру. Світоліна показала український характер та на морально-вольових вирвала "бронзу" у суперниці.

Повірила у власні сили

Після останнього розіграшу Еліна зі сльозами на очах впала на корт. Вона не могла повірити у те, що нарешті такий довгий шлях завершився омріяною та обіцяною нагородою для нашої країни. Рибакіна традиційно привітала українку та покинула корт у повному розчаруванні.

У післяматчевому коментарі Еліна відзначила, що провалила перший сет, але змогла зібратись та здобути перемогу. Такого валідольного матчу Україна вже давно не бачила.



Світоліна наче боїв була на корті у Токіо / Фото Getty Images



Світоліна зустрічала переможні м'ячі криками / Фото Getty Images



Еліна не стримала сліз після перемоги / Фото Getty images