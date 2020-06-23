В Мексике одна из лучших боксерских школ. Яркими ее представителями являются Сауль Альварес, Энди Руис и другие. Зрелищные бои происходят и между менее узнаваемыми боксерами.

Блестящий нокаут

В Мехико (Мексика) 20 июня состоялся яркий боксерский бой. Серхио Альфредо Чирина Санчес грубо одолел Густаво Алана Пину. Об этом сообщает 24 канал.

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Бой между мексиканскими боксерами состоялся в рамках полулегкого веса (до 57,1 килограмма).

Санчес не стал церемониться со своим соперником и "уложил того спать" уже в третьем раунде.

Серхио пробил левым боковым навстречу Густаво. На мгновение оба боксера остановились, после чего Алан Пина упал, как подкошенный.

Видео нокаута

Sergio Alfredo Chirino Sanchez (15-1) with the brutal KO-3 of Gustavo Alan Pina (8-3) in their featherweight bout in Mexico City



ESPN pic.twitter.com/u4hKSr3nSK — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) June 21, 2020

Отметим, что для 25-летнего Санчеса это уже 15 победа и 9 нокаутом. Также в его пассиве 1 поражение.

Пока что Санчес не дрался за пределами Мексики и приобретает популярность на родной земле.

А вот Пина потерпел третье поражение в трех поединках.