Упал как подкошенный: мексиканский боксер отправил оппонента в глухой нокаут – видео
В Мексике одна из лучших боксерских школ. Яркими ее представителями являются Сауль Альварес, Энди Руис и другие. Зрелищные бои происходят и между менее узнаваемыми боксерами.
Блестящий нокаут
В Мехико (Мексика) 20 июня состоялся яркий боксерский бой. Серхио Альфредо Чирина Санчес грубо одолел Густаво Алана Пину. Об этом сообщает 24 канал.
Смотрите также Сочный нокдаун: первое падение Фьюри, которое могло поставить крест на амбициях Тайсона – видео
Бой между мексиканскими боксерами состоялся в рамках полулегкого веса (до 57,1 килограмма).
Санчес не стал церемониться со своим соперником и "уложил того спать" уже в третьем раунде.
Серхио пробил левым боковым навстречу Густаво. На мгновение оба боксера остановились, после чего Алан Пина упал, как подкошенный.
Видео нокаута
Отметим, что для 25-летнего Санчеса это уже 15 победа и 9 нокаутом. Также в его пассиве 1 поражение.
Пока что Санчес не дрался за пределами Мексики и приобретает популярность на родной земле.
А вот Пина потерпел третье поражение в трех поединках.