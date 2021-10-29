Упал без сознания: бельгиец безжалостно нокаутировал соперника на чемпионате мира – видео

29 октября 2021 , 09:15
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Источник:

24 канал

Красивым нокаутом завершился поединок бельгийского боксера Виктора Скелстраете с узбекским оппонентом Шохжахоном Абдуллаевым на ЧМ-2021, который проходит в Сербии. Соперники встретились на стадии 1/32 финала турнира в весовой категории до 86 килограммов.

В 1/32 финала Скелстраете одержал досрочную победу во втором раунде. Бельгиец провел быструю серию ударов с ближней дистанции, после чего разрушительным попаданием с правой в челюсть отправил Абдуллаева на канвас.

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Рефери моментально остановил бой, присудив бельгийцу победу нокаутом. В свою очередь, узбекистанский боксер еще долго не мог подняться на ноги. Только благодаря помощи рефери Абдуллаев покинул пределы ринга.

Видео нокаута

Что известно об Украине на ЧМ-2021

  • В весовой категории до 86 килограммов Украину представлял Сергей Горсков. Выступления в этом весе он прекратил в первом же раунде, уступив представителю Кыргызстана Эркину Адылбеку.
  • Украина уже потеряла пятерых боксеров на чемпионате мира по боксу. Последним из списка стал Цотне Рогава (более 92 кг), который проиграл армянину Давиду Чалояну.
Автор: Юрій Семенюк