Упал без сознания: бельгиец безжалостно нокаутировал соперника на чемпионате мира – видео

Красивым нокаутом завершился поединок бельгийского боксера Виктора Скелстраете с узбекским оппонентом Шохжахоном Абдуллаевым на ЧМ-2021, который проходит в Сербии. Соперники встретились на стадии 1/32 финала турнира в весовой категории до 86 килограммов.

В 1/32 финала Скелстраете одержал досрочную победу во втором раунде. Бельгиец провел быструю серию ударов с ближней дистанции, после чего разрушительным попаданием с правой в челюсть отправил Абдуллаева на канвас.

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Рефери моментально остановил бой, присудив бельгийцу победу нокаутом. В свою очередь, узбекистанский боксер еще долго не мог подняться на ноги. Только благодаря помощи рефери Абдуллаев покинул пределы ринга.

Видео нокаута

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