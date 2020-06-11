10 июня в Белграде состоялось первое футбольное дерби после карантина. В полуфинале Кубка Сербии "Партизан" сыграл с "Црвеной Звездой". Болельщиков было вдвое больше, чем было разрешено.

Власти Сербии позволили пускать на трибуны любое количество фанатов, но при этом поставили одно важное ограничение. Болельщики должны были соблюдать дистанцию ​​в один метр, пишет 24 канал.

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Настоящий "ад"

На стадионе должно было находиться одновременно не более трети от общего количества мест.

Но на практике фаны не соблюдали дистанцию, а вместо примерно 11 тысяч болельщиков на трибунах собралось значительно больше.

Традиционно для дерби Белграда болельщики использовали пиротехнику и устроили настоящий "ад" и громко поддерживали свои команды.

Добавим, что матч в итоге завершился победой "Партизана" – 1:0, оформившей путевку в финал. Единственный результативный удар на 58-й минуте забил Натхо.

FK Partizan v FK Crvena Zvezda

10-06-20 pic.twitter.com/5KAGg6aPsT — ULTRAS (@fotos_ultras) June 10, 2020