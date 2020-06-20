Уникальный случай: женщина-арбитр будет судить второй подряд полуфинал Кубка Украины
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил об официальных лицах на второй полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором будут соревноваться "Мариуполь" и "Ворскла".
Как сообщает официальный сайт УАФ, игру будет судит Екатерина Монзуль из Харькова, а ее помощниками станут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева.
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Отметим, в этой игре будет работать система VAR. Видеопомошник рефери – Виталий Романов, его ассистентом будет Андрей Скрипка.
Так получилось, что в этом году полуфиналы Кубка страны разведены на неделю, и именно Монзуль была главным арбитром и первого полуфинала "Минай" – "Динамо", который состоялся 17 июня. В том матче "Динамо" победило 2:0 и теперь ждет соперника по финалу. Доверят ли Монзуль судить и финал, пока неизвестно.
Кубок Украины: главное
- Матч "Мариуполь" – "Ворскла" состоится 24 июня в 19.30 в Мариуполе.
- "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины, победив "Минай" со счетом 2:0.
- Финал Кубка запланирован на 8 июля во Львове на "Арене-Львов". Он был перенесен из Тернополя.