Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил особенность тренерской работы Валерия Лобановского.

Шевченко в интервью The Athletic оценил вклад в свое развитие легендарного тренера Валерия Лобановского.

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Лобановский для меня скорее был учителем, чем отцом. Я слушал его с раскрытым ртом, взвешивая каждое слово. Он сильно на меня повлиял. Он был очень дисциплинированным, очень умным человеком. Он был интересен во всем. При встречах в национальной сборной, когда я уже играл за "Милан", мы разговаривали по четыре – пять часов в его кабинете. Он просил меня делать заметки о тренировочных занятиях "Милана".

"Он очень интересовался развитием тренерской мысли в Италии. Лобановский строил все на статистике, в этом он был первопроходцем. Цифры никогда не лгут. Ты мог иметь свое мнение об игре, но цифры на бумаге говорили о другом. Он опередил свое время на 40 лет", – сказал Шевченко.

Уникальность Валерия Лобановского

Еще при жизни методы работы и тренерские решения Валерия Лобановского были предметом изучения для тренеров из самых прогрессивных футбольных стран. Командами Лобановского увлекалась футбольная Европа и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах.

Валерий Лобановский внедрял научные методы работы в футболе, его команды всегда приносили и эстетическое удовольствие болельщикам. Он опередил свое время и многие из его идей нашли развитие в современном футболе.

Для истории "Динамо" это был не просто успешный тренер и самобытный футболист. Это был человек, который превратил столичный клуб в грозную европейскую силу и нескольким поколениям футболистов привил менталитет победителя.

Что еще известно о Лобановском?Многолетний наставник киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы. Входит в рейтинг лучших тренеров в истории футбола по версиям World Soccer, France Football, ESPN, УЕФА. Умер в 2002 году.