Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал об отношениях с братом Виталием. Он отметил, что они понимают друг друга даже без слов.

Видео разговора появилось на YouTube-канале Klitschko Fan Club.

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По словам Владимира, ему не нужно спрашивать у брата, как у него дела. Он все может увидеть в мимике и глазах Виталия.

Я понимаю, что он на такой же волне. Чувствует и понимает тоже, что и я,

– признался Владимир.

Владимир об отношениях с братом смотрите видео:

Достижения братьев Кличко