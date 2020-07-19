Уникальная связь чемпионов: Владимир Кличко рассказал об отношениях с братом
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал об отношениях с братом Виталием. Он отметил, что они понимают друг друга даже без слов.
Видео разговора появилось на YouTube-канале Klitschko Fan Club.
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По словам Владимира, ему не нужно спрашивать у брата, как у него дела. Он все может увидеть в мимике и глазах Виталия.
Я понимаю, что он на такой же волне. Чувствует и понимает тоже, что и я,
– признался Владимир.
Владимир об отношениях с братом смотрите видео:
Достижения братьев Кличко
- Победа Виталия Кличко над Сэмюэлом Питером в октябре 2008 года стала воплощением в реальность мечты братьев – стать одновременно чемпионами мира по боксу в тяжелом весе по версиям различных организаций профессионального бокса.
- Виталий вернул себе чемпионский пояс организации WBC, Владимир же к этому моменту владел уже тремя поясами, будучи чемпионом по версиям WBO, IBF и IBO.
- За бой с Сэмюэлом Питером в 2009 году Виталию Кличко была присуждена премия в номинации "Возвращение года".
- В начале июля 2011 года братья достигли своей второй, еще большей мечты. После того, как Владимир завоевал пояс чемпиона WBA, победив предыдущего чемпиона Дэвида Хэя, чемпионские пояса в тяжелом весе всех четырех важнейших организаций в мировом боксе перешли во владение братьями.
- Кроме титулов этих четырех организаций, Владимир также владеет поясами The Ring Magazine и IBO.
- Братья Кличко в течение нескольких лет возглавляют независимый рейтинг тяжеловесов на портале BoxRec, причем с большим отрывом от других тяжеловесов современности.
- В 2011 году за свои спортивные достижения братья получили премию "Штайгер".