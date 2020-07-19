Унікальний зв'язок чемпіонів: Володимир Кличко розповів про відносини з братом
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко розповів про відносини з братом Віталієм. Він зазначив, що вони розуміють один одного навіть без слів.
Відео розмови з'явилось на YouTube-каналі Klitschko Fan Club.
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За словами Володимира, йому не потрібно запитувати у брата, як у нього справи. Він все може побачити у міміці та очах Віталія.
Я розумію, що він на такій же хвилі. Відчуває і розуміє теж, що і я,
– зізнався Володимир.
Володимир про відносини з братом дивіться відео:
Досягнення братів Кличків
- Перемога Віталія Кличка над Семюелом Пітером у жовтні 2008 стала втіленням у реальність мрії братів – стати водночас чемпіонами світу з боксу у важкій вазі за версіями різних організацій професійного боксу.
- Віталій повернув собі чемпіонський пояс організації WBC, Володимир же до цього моменту володів уже трьома поясами, бувши чемпіоном за версіями WBO, IBF і IBO.
- За бій з Семюелом Пітером у 2009 році Віталію Кличку була присуджена премія в номінації "Повернення року".
- На початку липня 2011 року брати досягли своєї другої, ще більшої мрії. Після того, як Володимир завоював пояс чемпіона WBA, перемігши попереднього чемпіона Девіда Хея, чемпіонські пояси у важкій вазі всіх чотирьох найважливіших організацій у світовому боксі перейшли у володіння братами.
- Крім титулів цих чотирьох організацій, Володимир також володіє поясами The Ring Magazine і IBO.
- Брати Клички впродовж декількох років очолюють незалежний рейтинг важковаговиків на порталі BoxRec, причому з великим відривом від інших важковаговиків сучасності.
- У 2011 році за свої спортивні досягнення брати отримали премію "Штайгер".