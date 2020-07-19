Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко розповів про відносини з братом Віталієм. Він зазначив, що вони розуміють один одного навіть без слів.

Відео розмови з'явилось на YouTube-каналі Klitschko Fan Club.

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За словами Володимира, йому не потрібно запитувати у брата, як у нього справи. Він все може побачити у міміці та очах Віталія.

Я розумію, що він на такій же хвилі. Відчуває і розуміє теж, що і я,

– зізнався Володимир.

Володимир про відносини з братом дивіться відео:

Досягнення братів Кличків