Уничтожу его зад, – американский боксер требует реванш у Ломаченко

Василий Ломаченко в 2014 году победил американца Гэри Расселла-младшего и впервые стал чемпионом мира. Через 7 лет американец решил, что хочет провести реванш с украинцем.

Расселл: В 99 случаях из 100 я уничтожу его

Расселл и Ломаченко встретились, когда обоих считали наиболее перспективными боксерами. Непростую победу одержал Ломаченко.

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Американский боксер заявляет, что на момент боя с Ломаченко находился в плохой форме. Именно это, по его словам, позволило украинцу победить.

"Ломаченко провел со мной бой, когда я был в плохой форме. Никто не знал, кто такой Ломаченко в профессионалах, пока он не подрался с мистером Гэри Расселом. Нельзя отнять у него того, что он сделал в любителях, но в профессионалах никто не знал, кто он.

Он проиграл Салидо. Он не лучший боец. У него нет тех умений, которые есть у меня. В 99 случаях из 100 я уничтожу его зад. Делаем бой!", – сказал Расселл.

Гэри отметил, что его не интересует, что делает Ломаченко. В частности, его не интересует потенциальный реванш украинца против Теофимо Лопеса.

Учитывая мою карьеру, это бой, который я хочу получить. Я хочу его зад. У него был подарок, ранний подарок на Рождество,

– отметил боксер.

По мнению Рассела, он бы победил Ломаченко, если бы на момент их поединка имел нынешние знания. Гэри считает, что ему не следовало сбрасывать вес перед встречей с Василием.

"Если бы я был умный, если бы я знал тогда то, что знаю сейчас... Тогда я должен был сбросить 2,5 килограмма перед боем. Если бы я знал, что знаю сейчас, я бы вообще не сбрасывал вес. Я бы просто бился так как Салидо. Я бы надрал ему зад. Как я говорил, мне все равно, проиграет он свои следующие 10 боев или выиграет их. Это бой, который я хочу", – резюмировал американец.