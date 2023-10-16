Тренер "молодежки" раскрыл секрет, как Украине переиграть Англию в отборе на Евро

Новая неделя начнется для футбольных болельщиков с матча молодежной сборной Украины. В понедельник, 16 октября, подопечные Унаи Мельгосы будут принимать грозную Англию.

16 октября в 19:30 (по киевскому времени) начнется дуэль двух лучших молодежных сборных группы "F" (7 баллов). Украинцы встретятся с лидерами своего квартета. Поединок номинально будет домашним для сине-желтой жены и состоится на стадионе "Кошицкая футболь арена" в словацких Кошицах.

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Мельгоса: Мы знаем возможности Англии

Главный тренер украинской "молодежки" Унаи Мельгоса рассказал о кадровом потенциале сборной перед игрой против "трех львов". По словам наставника, все игроки находятся в хорошем состоянии, исключением не Олег Очеретько, который имел сотрясение мозга.

Данило Скорко получил травму, но Мельгоса заверил, что команда готова к ближайшему поединку.

Мельгос оценил английского соперника.

"Мы знаем возможности Англии. Там хорошие игроки, поэтому должны быть своей лучшей версией, чтобы соперничать с ними. Работали в течение этого тренировочного лагеря и предыдущего тоже. Это процесс. Особенно для молодых игроков. Мы смотрим на эти моменты, как на процесс. сентябре мы выполняли необходимую работу. Надеюсь, что сможем посоревноваться с Англией", – рассказал тренер "сине-желтых".

Как победить команду "трех львов"?

Унаи рассказал секрет, который может привести победу Украины в игре против англичан.

Игроки должны быть на позициях, на тех ролях, на которых должны быть на поле. Самое главное для нас – быть лучшей версией. Как коллектив, мы должны держать баланс и структуру. Игроки принимают все наставления, которые мы даем. Но они не работы, думают о наших наставлениях и принимают решения на поле. Мы этому очень рады,

– ответил Мельгоса.

Следует отметить, что Англия потеряла свою звезду Коула Палмера перед игрой против украинцев

Прямую трансляцию поединка Украина U-21 – Англия U-21 можно будет просмотреть непосредственно на сайте 24 Канала в этой новости.

Это будет третий матч для двух молодежных сборных в отборе на Евро-2025. В первых двух турах группового раунда украинцы одержали победы над Северной Ирландией (1:0) и Люксембургом (0:3).