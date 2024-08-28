Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Спортсменка в течение последних лет боролась с раком молочной железы.

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Умерла известная гандболистка

О ее смерти сообщила Федерация гандбола Украины.

Трагическая, ужасная весть. Вследствие продолжительной болезни ушла из жизни Ирина Глибко, капитан сборной Украины по гандболу. В последние годы она боролась с онкологическим заболеванием. Светлая память невероятному человеку и одной из лучших гандболисток в истории Украины,

– написала федерация в фейсбуке.

Гандболистка выступала за сборную Украины с 2010 года и была капитаном команды.

В сезоне-2022/2023 занимала второе место в списке лучших бомбардиров Европейской лиги EHF. Последние семь лет Глибко выступала в чемпионате Румынии, где стала чемпионкой в сезоне-2014/2015, играя за КСМ Бухарест.

Летом 2024 года приняла решение завершить спортивную карьеру, чтобы сосредоточиться на борьбе с онкологией.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Ирины Глибко. Светлая память!