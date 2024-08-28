Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Спортсменка протягом останніх років боролася з раком молочної залози.

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Померла відома гандболістка

Про її смерть повідомила Федерація гандболу України.

Трагічна, жахлива звістка. Внаслідок тривалої хвороби пішла з життя Ірина Глібко, капітан збірної України з гандболу. Останніми роками вона боролась з онкологічним захворюванням. Світла пам'ять неймовірній людині та одній з найкращих гандболісток в історії України,

– написала федерація у фейсбуці.

Гандболістка виступала за збірну Україну з 2010 року і була капітанкою команди.

У сезоні-2022/2023 посідала друге місце у списку найкращих бомбардирок Європейської ліги EHF. Останні сім років Глібко виступала у чемпіонаті Румунії, де стала чемпіонкою в сезоні-2014/2015, граючи за КСМ Бухарест.

Влітку 2024 року ухвалила рішення завершити спортивну кар'єру, щоб зосередитися на боротьбі з онкологією.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Ірини Глібко. Світла пам'ять!