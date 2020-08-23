23-го августа легендарному американскому баскетболисту Коби Брайанту могло бы исполниться 42 года. К сожалению, в январе 2020 года Брайант ушел из жизни, в результате авиакатастрофы, в которой погибла и его дочь. Спорт 24 предлагает вспомнить историю жизни "Черной Мамбы", и почему он легендарная фигура в НБА.

Биография Коби Брайанта

Коби Брайант родился 23 августа 1978 года в Филадельфии. Его отец был баскетболистом Джо Брайантом, а мама Памела Кокс – сестрой еще одного баскетболиста Чабби Кокса.

Когда Коби было шесть лет, семья переехала в Италию, где выступал его отец. Поэтому юный баскетболист (а баскетболом он начал заниматься с трех лет) уже с детства владел итальянским языком. А также испанским. Там же он увлекся и футболом, поэтому если бы не стал баскетболистом, то попробовал свои силы в футболе. Его любимым клубом был "Милан".

Погиб Коби Брайант в результате падения вертолета 26 января 2020 года.

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Выступления в НБА: вся карьера – один клуб

В 1996 году Коби Брайант выставил свою кандидатуру на драфт НБА. При этом он решил не поступать в университет, а сделать это сразу после школы.

Там он был выбран под 13-ым номером командой "Шарлотт Хорнетс". Однако по договоренности с "Лос-Анджелес Лейкерс" был сразу обменян в этот клуб. И именно за "озерян" Коби провел всю карьеру.

Рекорды и достижения

Во время выступлений за "Лейкерс" Брайант пять раз становился чемпионом НБА – в 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. Его 18 раз вызывали на матч всех звезд НБА. В 2008 году он стал лучшим игроком (MVP) регулярного чемпионата. А уже в следующем сезоне его выбрали MVP финала НБА. В 2020 году Коби Брайант вновь был назван MVP финальной серии. В эти два года "Лейкерс" становились чемпионами благодаря его игре.

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Еще одной наградой, которую Коби получил в 2008 году, стали золотые медали Олимпиады в Пекине. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Брайант в составе сборной США повторил это достижение.

В возрасте 34 лет 104 дней, Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим рубеж в 30 тысяч очков. На счету Коби 32310 очков. До 26 января 2020 года это был третий показатель в НБА. В этот день это достижение превзошел Леброн Джеймс. А на самих кроссовках Джеймса было написано "Мамба навсегда".

22 декабря 2006 года Брайант набрал 81 очко (55 во второй половине за 24 минуты) в матче против "Торонто". Это второй показатель в НБА – после Вилта Чемберлена, у которого 100 набранных очков за один матч.

В последней игре в карьере против "Юты" 14 апреля 2016 года Брайант набрал 60 очков. Он стал самым старшим игроком, которому покорилась эта отметка. Также Коби стал первым в истории лиги, кому удалось набрать столько очков в прощальном матче.

Прозвище "Черная мамба"

В 2005 году Коби Брайант сам придумал себе прозвище. Себя он решил назвать "Черная мамба". Вскоре оно было закреплено за ним.

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Журналистам ESPN он объяснил это так: "Мамба может нанести целый ряд последовательных укусов с точностью до 99%. И это та производительность, которую я хочу достичь как баскетболист".

В 2014-м Коби признался в одном из интервью, что вдохновение сменить никнейм он получил, просматривая фильм "Убить Билла-2", в котором подробно рассказывалось о змее черная мамба. "Я был поражен этим животным, поэтому дополнительно нашел информацию и прочитал про нее".

Выступал под двумя номерами

После сезона 2005/06 Брайант сменил свой номер в "Лейкерс" с 8-го на 24-й, объяснив это тем, что изначально хотел выступать под 24-м или 33-м номером (под этими номерами Коби играл в высшей школе), но когда он пришел в "Лейкерс", 24-й был занят, а 33-й был навечно выведен из обращения в честь прославленного Карима Абдул-Джаббара.

В декабре 2017 года "Лейкерс" вывели из обращения оба – 8-й и 24-й. Брайант стал 10-м игроком в истории "Лейкерс", чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера.

Тяжелый характер

Однако вне тем, играть с Коби Брайантом было довольно трудно. После прихода в команду он конфликтовал с тогдашним лидером "Лейкерс" Шакилом О'Нилом. Закончилось все тем, что О'Нила впоследствии поменяли в "Майами".

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Конфликты он имел и с украинцем Станиславом Медведенко.

"Не все выдерживают испытания славой. Иногда самолюбие звезд доходит до критической отметки. Так на определенном этапе было и с Брайантом. Он на каком-то отрезке времени потерял свои жизненные ориентиры. Коби пытался пренебрежительно обращаться со мной. Я с этим и не думал мириться. В результате у нас с ним возникали разногласия. Но до драк дело не дошло. А потом, как это часто бывает, мы с ним даже подружились", – признавался Медведенко.

"Эти бездари ничего для меня не делают!". Такие слова приписывают Коби Брайанту, которые он сказал генеральному менеджеру клуба Митчу Капчаку в присутствии всей команды.

Личная жизнь

18 апреля 2001 года женился на 19-летней танцовщице мексиканского происхождения Ванессе Лейн. Ни родители Брайанта, которые были против свадьбы, ни его сестры, ни партнеры по команде на церемонии не присутствовали.

У них родилось четверо дочерей. Наталья Даймент (англ. Natalia Diamante) родилась 19 января 2003 года. Вторая дочь Джианна Мария-Оноре (англ. Gianna Maria-Onore) родилась 1 мая 2006 года. Третья дочь Бянка Белла (англ. Bianka Bella) родилась 5 декабря 2016 года. Четвертая дочь Капри Коби (Capri Kobe) родилась 20 июня 2019 года.

История с изнасилованием

В 2003 году Коби Брайанта обвинили в изнасиловании. Инцидент произошел 30 июня в городке Игл Каунти, что в штате Колорадо. Обвинение выдвинула 19-летняя горничная отеля Кателин Фабер, где остановился баскетболист. Дополнительной особенностью было то, что в этом штате одни из самых суровых наказаний для насильников. В том числе пожизненное заключение. Браянту грозило 20 лет тюрьмы.

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Однако стороны достигли мирного соглашения. Девушка отказалась участвовать в публичном судебном процессе. Оставался гражданский иск, в котором потерпевшая требовала от Брайанта возместить моральный ущерб за "причиненную боль и испорченную репутацию".

Обладатель "Оскара"

В 2018 году получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" за ленту "Дорогой баскетбол".

Однако тогда же ему снова напомнили историю с изнасилованием. Из-за резонанса вокруг дела продюсера Харви Вайнштейна и распространение историй #MeToo, активисты требовали забрать у него награду. Но ее все-таки оставили ему.

Гибель

Погиб Коби Брайант в результате падения вертолета 26 января 2020 года. На борту, кроме него, была его дочь Джианна. Они и еще семь человек, находившихся на борту, погибли.