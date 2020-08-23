23-го серпня легендарному американському баскетболісту Кобі Браянту могло б виповнитися 42 роки. На жаль, у січні 2020 року Браянт пішов з життя, внаслідок авіакатастрофи, в якій загинула і його дочка. Спорт 24 пропонує пригадати історію життя "Чорної Мамби", та чому він легендарна постать в НБА.

Біографія Кобі Браянта

Кобі Браянт народився 23 серпня 1978 року у Філадельфії. Його батько був баскетболістом Джо Браянтом, а мама Памела Кокс – сестрою ще одного баскетболіста Чаббі Кокса.

Коли Кобі було шість років, родина переїхала до Італії, де виступав його батько. Тож юний баскетболіст (а баскетболом він почав займатися з трьох років) вже з дитинства володів італійською мовою. А також іспанською. Там же він захопився і футболом, тому коли б не став баскетболістом, то спробував свої сили у футболі. Його улюбленим клубом був "Мілан".

Загинув Кобі Браянт внаслідок падіння гелікоптера 26 січня 2020 року.

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Виступи в НБА: вся кар'єра – один клуб

У 1996 році Кобі Браянт виставив свою кандидатуру на драфт НБА. При цьому він вирішив не вступати в університет, а зробити це одразу після школи.

Там він був обраний під 13-им номером командою "Шарлотт Хорнетс". Однак за домовленість з "Лос-Анджелес Лейкерс" був одразу обміняний в цей клуб. І саме за "озерян" Кобі провів усю кар'єру.

Рекорди та досягнення

Під час виступів за "Лейкерс" Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА – у 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. Його 18 разів викликали на матч всіх зірок НБА. У 2008 році він став найкращим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату. А вже в наступному сезоні його обрали MVP фіналу НБА. У 2020 році Кобі Браянт знову був названий MVP фінальної серії. В ці два роки "Лейкерс" ставали чемпіонами завдяки його грі.

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Ще одна нагорода, яку Кобі здобув у 2008 році, стали золоті медалі Олімпіади в Пекіні. У 2012 році на Олімпійських іграх в Лондоні Браянт у складі збірної США повторив це досягнення.

У віці 34 років 104 днів, Браянт став наймолодшим гравцем в історії ліги, який подолав рубіж в 30 тисяч очок. На рахунку Кобі 32310 очок. До 26 січня 2020 року це був третій показник у НБА. В цей день це досягнення перевершив Леброн Джеймс. А на самих кросівках Джеймса писало "Мамба назавжди".

22 грудня 2006 року Браянт набрав 81 очко (55 у другій половині за 24 хвилини) в матчі проти "Торонто". Це другий показник в НБА – після Вілта Чемберлена, в якого 100 набраних очок за один матч.

В останній грі в кар'єрі проти "Юти" 14 квітня 2016 року Браянт набрав 60 очок. Він став найстаршим гравцем, якому підкорилася ця позначка. Також Кобі став першим в історії ліги, кому вдалося набрати стільки очок в прощальному матчі.

Прізвисько "Чорна мамба"

У 2005 році Кобі Браянт сам придумав собі прізвисько. Себе він вирішив назвати "Чорна мамба". Невдовзі воно було закріплено за ним.

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Журналістам з ESPN він пояснив це так: "Мамба може нанести цілий ряд послідовних укусів з точністю до 99%. І це та продуктивність, яку я хочу досягти як баскетболіст".

У 2014-му Кобі зізнався в одному з інтерв'ю, що натхнення змінити нікнейм він отримав, переглядаючи фільм "Вбити Білла-2", в якому детально розповідалося про змію чорна мамба. "Я був вражений цією твариною, тому додатково знайшов інформацію і прочитав про неї".

Виступав під двома номерами

Після сезону 2005/06 Браянт змінив свій номер в "Лейкерс" з 8-го на 24-й, пояснивши це тим, що спочатку хотів виступати під 24-м або 33-м номером (під цими номерами Кобі грав у вищій школі), але коли він прийшов в "Лейкерс", 24-й був зайнятий, а 33-й був навічно виведений з обігу в честь прославленого Каріма Абдул-Джаббара.

У грудні 2017 року "Лейкерс" вивели з обігу обидва – 8-й та 24-й. Браянт став 10-м гравцем в історії "Лейкерс", чий номер був виведений з обігу, і першим, в честь якого вивели відразу два номери.

Важкий характер

Однак поза тим, грати з Кобі Браянтом було доволі важко. Після приходу в команду він конфліктував з тодішнім лідером "Лейкерс" Шакілом О'Нілом. Закінчилося все тим, що О'Ніла згодом поміняли в "Маямі".

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Конфлікти він мав і з українцем Станіславом Медведенком.

"Не всі витримують випробування славою. Іноді самолюбство зірок доходить до критичної позначки. Так на певному етапі було і з Браянтом. Він на якомусь відрізку часу втратив свої життєві орієнтири. Кобі намагався зневажливо поводитися зі мною. Я з цим і не думав миритися. В результаті у нас із ним і виникали розбіжності. Але до бійок справа не дійшла. А потім, як це часто буває, ми з ним навіть подружилися", – зізнавався Медведенко.

"Ці нездари нічого для мене не роблять!". Такі слова приписують Кобі Браянту, які він сказав генеральному менеджеру клубу Мітчу Капчаку в присутності усієї команди.

Особисте життя

18 квітня 2001 року одружився з 19-річною танцівницею мексиканського походження Ванессою Лейн. Ні батьки Брайанта, які були проти весілля, ні його сестри, ні партнери по команді на церемонії не були присутні.

В них народилося четверо доньок. Наталія Даймент (англ. Natalia Diamante) народилася 19 січня 2003 року. Друга дочка Джіанна Марія-Оноре (англ. Gianna Maria-Onore) народилася 1 травня 2006 року. Третя дочка Бянка Белла (англ. Bianka Bella) народилася 5 грудня 2016 року. Четверта дочка Капрі Кобі (Capri Kobe) народилася 20 червня 2019 року.

Історія зі зґвалтуванням

У 2003 році Кобе Браянта звинуватили у зґвалтуванні. Інцидент трапився 30 червня у містечку Ігл Каунті, що у штаті Колорадо. Звинувачення висунула 19-річна покоївка готелю Кателін Фабер, де зупинився баскетболіст. Додатковою особливістю було те, що у цьому штаті одні з найсуворіших покарань для гвалтівників. У тому числі довічне ув’язнення. Браянту загрожувало 20 років в'язниці.

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Проте сторони досягли мирної угоди. Дівчина відмовилася брати участь в публічному судовому процесі. Залишався цивільний позов, в якому потерпіла вимагала від Браянта відшкодувати моральну шкоду за "завданий біль і зіпсовану репутацію".

Володар "Оскара"

У 2018 році отримав премію "Оскар" у номінації "Кращий анімаційний короткометражний фільм" за стрічку "Дорогий баскетбол".

Однак тоді ж йому знову нагадали історію зі зґвалтуванням. Через розголос навколо справи продюсера Гарві Вайнштейна та поширення історій #MeToo, активісти вимагали забрати у нього нагороду. Але її таки залишили йому.

Загибель

Загинув Кобі Браянт внаслідок падіння гелікоптера 26 січня 2020 року. На борту, окрім нього, була його донька Джіанна. Вони та ще семеро осіб, які були на борту, загинули.