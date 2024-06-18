В Черкассах умер многократный чемпион Владимир Иваненко

Спортивное сообщество всколыхнула печальная весть. В Черкассах умер местный спортсмен Владимир Иваненко.

Владимир Иваненко умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил директор МСК “Днепр” Юрий Гончаров на своей фейсбук-странице.

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Что известно о Владимире Иваненко

Он является заслуженным работником физической культуры и спорта Украины, двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу, четырехкратным чемпионом Европы. В частности Владимир Иваненко занимался и политической деятельность. Он был депутатом Черкасского городского совета пятого созыва и народным депутатом Украины шестого созыва.

О причинах смерти спортсмена не сообщается. МСК "Днепр" выразило соболезнования родным и близким.

Ушел из жизни легендарный спортсмен – многократный чемпион и рекордсмен Европы и Мира, СССР и Украины по пауэрлифтингу, Заслуженный мастер спорта Украины по пауэрлифтингу, Мастер спорта СССР по борьбе дзюдо и самбо, чемпион мира по самбо и дзюдо среди ветеранов – Иваненко Владимир Григорьевич,

– написал Юрий Гончаров.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Владимира Иваненко. Светлая память!