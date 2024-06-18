Володимир Іваненко помер у віці 69 років. Про це повідомив директор МСК “Дніпро” Юрій Гончаров на своїй фейсбук-сторінці.

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Що відомо про Володимира Іваненка

Він є заслуженим працівником фізичної культури та спорту України, дворазовим чемпіоном світу з паверліфтингу, чотириразовим чемпіоном Європи. Зокрема Володимир Іваненко займався і політичною діяльність. Він був депутатом Черкаської міської ради пʼятого скликання та народним депутатом України шостого скликання.

Про причини смерті спортсмена не повідомляється. МСК "Дніпро" висловило співчуття рідним та близьким.

Пішов із життя легендарний спортсмен – багаторазовий чемпіон та рекордсмен Європи та Світу, СРСР та України з паверліфтингу, Заслужений майстер спорту України з паверліфтингу, Майстер спорту СРСР з боротьби дзюдо та самбо, чемпіон світу із самбо та дзюдо серед ветеранів – Іваненко Володимир Григорович,

– написав Юрій Гончаров.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Володимира Іваненка. Світла пам'ять!