Последний раз выходил на поле 31 января: в Турции от рака умер 29-летний футболист

Печальную весть о смерти своего игрока сообщил футбольный клуб Серик Беледиеспор. Защитник Мюмин Талип Пазарли только зимой присоединился к команде.

В воскресенье, 18 февраля, турецкий клуб Серик Беледиеспор, представляющий третий по силе дивизион, сообщил о смерти своего футболиста Мюмина Талипа Пазарлы. Он успел сыграть всего 4 матча за новую команду.

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В феврале у 29-летнему футболисту диагностировали рак крови. К сожалению, Мюмина Талипа Пазарли проиграл этот последний поединок в своей жизни.

С большой грустью мы узнали, что умер наш футболист Мюмин Талип Пазарли, у которого недавно диагностировали рак крови,

– говорится в сообщении клуба.

Что известно об умершем футболисте